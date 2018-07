Dorado: “Caso Quiborax es la gota que rebalsó el vaso”

El Diputado opositor Luis Felipe Dorado considera que el caso Quiborax es la “gota que rebalsó el vaso”, y la razón suficiente para que políticos y ciudadanos se unan con el objetivo de sacar del gobierno al régimen de Evo Morales.

Sobre la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que aprobó por mayoría el requerimiento acusatorio contra Carlos Mesa, el legislador aseguró que el Movimiento al Socialismo y sus dos tercios en la Asamblea Legislativa tomarán la decisión sobre el futuro político del ex presidente e hizo la comparación con el “caso tractores” que involucra al ex ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, quien aparentemente goza de la protección del oficialismo ya que su caso cuenta con la aprobación de la ex Corte Suprema y hasta la fecha no se lo enjuició por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la asignación de tractores a las comunidades campesinas en el año 2006, siendo este un claro ejemplo de que no se mide con la misma vara a los opositores.

“No existe un juicio justo, estamos hablando de un caso que no tiene ni pies ni cabeza, van 12 a 13 años que manejan este proceso, pudieron negociar con 3 millones, con 27 millones y sin embargo decidieron perder 42 millones más costas y el pago a los abogados, supera los 48 millones, es una vergüenza que el gobierno quiera justificar su mal trabajo y administración y defensa del país” manifestó.

Según Dorado, los oficialistas quieren “sacar” a un opositor tradicional como lo es Carlos Mesa, quien trabajó junto a su gobierno como vocero de la demanda marítima, sin importar que Bolivia está a vísperas de recibir la sentencia de la CIJ de La Haya y esta postura estaría perjudicando al país.

El legislador finalizó aseverando que el oficialismo tiene un “modus operandi” para liquidar a los opositores del país, manipulando y armando casos como Hotel las Américas, caso Jonhatan, los muertos de Huanuni, para así inculpar a inocentes y “descabezar a la oposición”.

Fuente: Prensa Brigada Parlamentaria