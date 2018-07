Gobernación cruceña pide a YPFB transparentar cifras sobre los volúmenes de gas en el país

El secretario de Hidrocarburos, Herland Soliz, convocó al Presidente de YPFB y al Ministro de Hidrocarburos reunirse con los departamentos productores este 8 de agosto, en Tarija, para dar un informe oficial.

Santa Cruz, 26 de julio 2018. “Sentimos preocupación por el futuro del gas en Bolivia”, expresó el secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Solíz, al demandar a la estatal petrolera transparentar cifras sobre los volúmenes reales de gas en el país, dada las contradicciones entre informes emitidos y declaraciones de autoridades del área. Demandó al titular de YPFB, Óscar Barriga y al Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reunirse con los departamentos productores este 8 de agosto, en Tarija, para que den una explicación al respecto.

El cuestionamiento del ente departamental, surge luego que el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirmará que Bolivia cuenta con una capacidad de producción de gas por encima de los 60 millones de metros cúbicos día (MMm3d), suficientes para cumplir con la demanda interna y contratos internacionales. Considerando que en reportes de Yacimientos, se registra una producción promedio de 53,7 MMm3d; exportaciones de gas a Brasil durante los primeros días de julio de 23,60 MMm3d (siendo que el mínimo de entrega es de 24 MMm3d) y a Argentina 18,15 MMm3d (ante una demanda de 20,9 MMm3d).

“Los datos que maneja la Gobernación en relación a los volúmenes se basan en los reportes emitidos por YPFB. Nosotros no generamos la información, si ellos están manejando mayores volúmenes, sería bueno que no los hagan conocer; o ¿es que Yacimientos no está entregando los números correctos?”, expresó Solíz.

“Se va a cursar invitación al Presidente de YPFB y al Ministro de Hidrocarburos para que nos sentemos en una mesa redonda con todos los departamentos productores y sus directores, y si es necesario llevaremos a expertos para que analicemos este tema”, informó.

Fuente: TVU, http://www.santacruz.gob.bo