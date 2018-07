Mesa al Vice: “tengo derecho de hacer política como y cuando quiera para combatir autoritarismo de su régimen”

Así responde el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, al vicepresidente, Álvaro García Linera, que hoy, además de anunciar que en esta Legislatura la Asamblea no tratará el juicio al exmandatario por el caso Quiborax, no dudó en desafiarlo a que haga pública su candidatura a la Presidencia.

Álvaro García Linera y Carlos Mesa. | Foto de archivo | Agencias

La Paz, 26 de julio (Urgentebo).- “El monopolio de la política no lo tiene su gobierno. Como ciudadano tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera…”, fue la respuesta que dio el expresidente de la República, Carlos Mesa, al vicepresidente, Álvaro García Linera, que este jueves, además de anunciar que en esta Legislatura, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tratará el juicio al exmandatario por el caso Quiborax, no dudó en desafiarlo a que haga pública su candidatura.

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendara al Legislativo boliviano iniciar un juicio de responsabilidades contra el expresidente por haber nacionalizado el Salar de Uyuni, García instó al exjefe de Estado ( 2003-2005) a “no victimizarse” y decir que es un “perseguido político”.

“Ojala, que como ya está establecido que no hay ninguna posibilidad de anular la candidatura, si es que quiere ir, a la candidatura del señor Carlos Mesa y sus seguidores, por lo menos le den a la población una propuesta de país”, desafió.

La respuesta del expresidente de Bolivia ante las palabras del Vicepresidente del Estado fue la siguiente:

“Y por cierto, vicepresidente, el monopolio de la política no lo tiene su gobierno. Como ciudadano tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.

En otro de sus tuits, el además vocero de la demanda marítima, le recuerda a García Linera que la decisión de expulsar a la Non Metallic Minerals-Quiborax de Bolivia fue legal y que estuvo enmarcada en la Ley 2564 y el Código Minero.

“Señor vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estado no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del ejecutivo que tiene al poder judicial a su servicio (sic)”, escribió Carlos Mesa en otro de sus tuits.

El expresidente Carlos de Mesa recibe el saludo de un grupo de personas en La Paz. Foto: APG

EL DEBER / Christopher Andre

Carlos de Mesa defendió su derecho de hacer política y rechazó los señalamientos del vicepresidente Álvaro García Linera, que este jueves lo acusó de “victimizarse” y armar un “teatro de mala calidad” en torno al caso Quiborax. El expresidente reiteró que se considera víctima de un órgano judicial, subordinado al gobierno, que lo acusa sin fundamentos.

Mesa se pronunció en su cuenta en Twitter poco después de conocerse que la Asamblea Legislativa Plurinacional no dará prioridad al requerimiento de juicio en su contra y el tema no será tratado en la actual legislatura.

“Señor vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estado no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del ejecutivo que tiene al poder judicial a su servicio”, tuiteó Mesa.

El vocero por el mar además dijo que como ciudadano está en “todo su derecho” de hacer política y “sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F”.

Sobre el caso Quiborax, el expresidente también respondió a las palabras de García Linera que dijo que “no se puede combatir un delito con otro delito”, en referencia a los presuntos errores en la nacionalización de las concesiones en el Salar de Uyuni. Mesa dijo que el proceso de reversión se hizo en base a la normativa boliviana.

El expresidente aún no se ha referido en específico a la decisión del oficialismo de dar prioridad a otros temas en la Asamblea antes de tratar el juicio en su contra, poco antes de conocerse este anunció había dicho que pediría una audiencia ante la comisión mixta legislativa que debe tratar su caso.

El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia dio vía libre a la proposición acusatoria de la Fiscalía General del Estado y procedió a iniciar el trámite ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, un paso que deberá esperar, según el anuncio de García Linera.