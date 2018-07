Plataformas no tienen derecho a mostrar carteles en Potosí, según un viceministro

Actos cívicos patrios y el 21F.

Viceministro: Plataformas no tienen derecho a mostrar carteles en Potosí

Viceministro de Interculturalidad Feliciano Vegamonte. Foto/Erbol

El viceministro de Interculturalidad Feliciano Vegamonte dijo este jueves que las plataformas ciudadanas “no tiene derecho de mostrar carteles” del 21F en la ciudad de Potosí durante los actos por el 6 de Agosto, porque no pueden politizar un acto cívico con una manifestación política.

Dijo que las plataformas tienen derecho a participar de todas las actividades, pero “lo que no tienen derecho ese día, es mostrar sus carteles, hacer su protesta porque el día 6 de agosto es día de la Patria y porque los bolivianos debemos hacer un homenaje de manera unida, con un solo pensamiento de lo que es llevar el proceso de cambio”.

Vegamonte insistió que no pueden las plataformas utilizar las fiestas patrias como un espacio político para demostrar sus carteles.

“Eso sería provocar. La libertad de expresión no está coartada, pero no tenemos que confundir un acto cívico con un acto político. El día de 6 de agosto todo el mundo sabe que es un acto cívico, pero ellos todos los días hacen su acto de protesta y nosotros no estamos haciendo nada”, indicó.

No prevén algún tipo de acción ni respuesta, pero aseguró que ellos exigirán que las plataformas deberán deponer sus actitud de soberbia para hacer quedar mal al gobierno. “Cuando hay provocaciones, vamos a mantener la calma la paciencia”, declaró el exlíder de los campesinos.

Anunció que las organizaciones sociales participarán en la parada militar para rendir homenaje con civismo al día de la Patria.

Erbol / La Paz