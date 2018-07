Senador de UN pide informe sobre reservas de hidrocarburos

El senador de Unidad Democrata UD Fernando Campero Paz presentó hoy un pedido de informe oral al Ministro de Hidrocarburos para que señalé por qué YPFB incumple la ley que le obliga a presentar informes anuales de las reservas de hidrocarburos con las que cuenta el país.

“Informe los motivos por los que, por cuarto año consecutivo, 2014, 2015, 2016 y 2017, no se ha cumplido con el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos de 31 de agosto de 2007, número 3740, que indica: ‘YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país’”, dice la solicitud de informe de Campero.

El senador también exige al Ministro que diga cuándo exactamente publicará el último informe sobre reservas que ha preparado la firma Sproule International Limited y que, si ya lo conoce, lo comparta con el Senado.

Detrás de esta solicitud está la sospecha por parte de la oposición de que el nivel de reservas es decreciente, por lo que no permite que Bolivia cumpla y menos amplíe sus compromisos de venta de gas con sus clientes. En el último tiempo se supo que el país había descartado una solicitud de Argentina de recibir una mayor cantidad de gas. “Aunque las autoridades dicen que fue porque el precio ofrecido por la Argentina era malo, no se entiende por qué no negociaron más, ya que al final nuestro cliente tuvo que cerrar un trato con Chile, con un precio muchísimo más alto”, señaló Campero.

“Creemos que el principal problema fue la falta de capacidad productiva de Bolivia para cumplir con nuevos contratos, además de los que ya está atendiendo. Y si no es así, que se demuestre publicando el informe de reservas”, concluyó.

Fuente: Prensa Unidad Nacional