Sí, a Heidi Klum también la cuestionan por mantener una relación con un hombre 17 años menor que ella

Alguna vez les ha sorprendido que un hombre mantenga una relación con una mujer (o un hombre) menor que él? Probablemente no.

Pero, ¿qué ocurriría si la que le dobla la edad a su pareja es ella? Entonces la percepción de esa relación cambiaría.

Seamos honestos, la dinámica habitual funciona así: un hombre exitoso y poderoso (que no tiene por qué ser atractivo) tiene a su lado a una mujer atractiva y, en muchas ocasiones, mucho menor que él. Sin embargo, si ocurre al contrario, lo más probable es que la mayoría de la opinión pública se pronuncie al respecto con una mezcla de tristeza y sorna.

Una crítica velada que no deja a nadie indiferente: tampoco a supermodelos como Heidi Klum, cuyo novio es 17 años menor que ella. Años antes, la alemana estuvo casada con Seal y juntos tienen dos hijas, pero después de su divorcio con el músico, comenzó una relación con Tom Kaulitz, integrante de Tokio Hotel; algo que para muchas personas resulta extraño e intrigante.

“Mi novio es mucho menor que yo y mucha gente se lo está cuestionando y preguntándome sobre ello”, confesó la modelo a la publicación InStyle. “Ese el el único momento en el que mi edad parece que se refleja en mi cara y tengo que dar explicaciones. Si no, no pienso demasiado en ello. Hay que vivir una vida feliz y sin preocuparnos demasiado sobre lo que la gente pensará porque las preocupaciones solo harán que nos salgan más arrugas”, añadió Klum.

A pesar de que su profesión mantiene un vínculo muy importante con la belleza y demanda un estado de juventud constante e inalcanzable, la modelo no se cuestiona demasiado el paso del tiempo. “No me levanto cada mañana, me miro en el espejo y me digo, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!”, aseguró. Y nos alegra saberlo, porque en su caso (o en de cualquiera) no hay motivo para hacerlo.

