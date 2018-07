Supremo de Justicia admite que no consideró memoriales que presentó Mesa para defenderse

El expresidente Mesa denunció procedimiento defectuoso.

TSJ revela: No consideró memoriales que presentó Mesa para defenderse

Foto: TSJ.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reveló este jueves que no consideró los memoriales que presentó Carlos Mesa para denunciar defectos procesales en el caso Quiborax, reportó el periodista Iván Ramos para ERBOL.

“No se ha considerado por razones obvias de procedimiento”, dijo el magistrado de la Sala Penal del TSJ, Edwin Aguayo.

El TSJ se encargó de recibir la proposición acusatoria contra Mesa de parte de la Fiscalía General. El trámite pasó por la Sala Penal, que dio el visto bueno, y pasó a la Sala Plena donde se aprobó seguir con el procedimiento y remitir el caso a la Asamblea Legislativa para su autorización.

De acuerdo con la ley 044, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe actuar de control jurisdiccional desde el inicio de las investigaciones, es decir, que debería verificar el cumplimiento de los procedimientos.

Mesa envió a al Tribunal Supremo tres memoriales solicitando que se anule la acusación de la Fiscalía General, por defectos en el procedimiento, como por ejemplo no tomar en cuenta el testimonio del expresidente Rodríguez Veltzé y no obligar a la exsubprocuradora Carmiña Llorenti a declarar, cuando fue calificada de testigo clave.

El magistrado Aguayo argumento que no se ha considerado los memoriales de Mesa porque el caso no está en una fase “propiamente dicha de investigacion”. Agregó que “en procedimiento eso no conlleva a un análisis mayor, porque no es todavía un proceso propiamente dicho, sino es una fase de colección de pruebas”.

El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, indicó que tanto la Sala Penal como la Sala Plena deberían realizar el análisis de los memoriales del expresidente, puesto que la primera está llamada por ley a ejercer el control de garantías y la segunda es la encargada de remitir el caso a la Asamblea.

El miércoles, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, afirmó que los memoriales de Carlos Mesa no fueron de conocimiento de la Sala Plena, sino solamente de la Sala Penal.

Erbol / Bolivia