Wilson Gutiérrez se pone plazo dos semanas para dejar Real Potosí

Asegura que los intereses personales, ante los del club, quedan de lado. También anunció que en 14 días dará un paso al costado, luego de "ordenar" la institución.

La calma parece acercarse a Real Potosí en poco tiempo. Wilson Gutiérrez, que asegura ser el presidente reconocido por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dijo a DIEZ.bo que puede dejar el cargo en dos semanas, después de ordenar la institución. Por otro lado, el titular elegido por los socios, Calixto Santos, ha presentado un documento al Comité Electoral de la Federación conminándolo a que se pronuncie y diga quién es la cabeza del club lila.

Gutiérrez indicó que su familia también es una presión extra al conflicto. “Les he pedido que me dejen organizar el equipo estos días. Que se vuelva a unir a los jugadores bajo el mando de (Fernando) Ochoaizpur para dejarle todo listo al que venga y que no haya más problemas”, expuso Gutiérrez, que es apuntado por los socios y varios hinchas del club lila de ser el causante de la crisis que atraviesa la institución.

El dirigente comentó que fue asesorado y ha reflexionado. Señaló que renunciar será la mejor salida. “Si seguimos en esta pugna no vamos a lograr nada, nos estamos dañando, nada más. Sería lo más aconsejable (dar un paso al costado)”, expresó desde Potosí. También aseguró que se tiene la indumentaria y todo lo necesario para dejar en orden el club.

“Necesito dos semanas para organizarlo bien y hasta eso tal vez podemos conseguir un esponsor para pagar esa deuda de los $us 23.000 (dinero con el que se pagó parte de la planilla de abril), pero bien organizado y se lo dejamos al que venga, pero que sea responsable (…)”, declaró el dirigente.

Ante la consulta de que si dejaría su puesto en manos de Santos dijo: “No tengo nada contra Calixto, siento que lo han engañado. La gente juzgará si se queda Calixto o no”, remarcó.

Santos busca ser reconocido

En el otro bando está Santos, que también dice ser el titular de la institución. Los socios lo eligieron por voto, pero los comicios no fueron avalados por el Comité Electoral de la FBF. El abogado del dirigente, Víctor Hugo Pérez, presentó este miércoles un recurso legal para pedir a la Federación que dé un veredicto e informe de quién es la autoridad que tiene competencias en la institución de la Villa Imperial.

La FBF se pronunciará

Después de varias semanas de crisis y de que el balompié nacional sea apuntado en medios internacionales por los diferentes ‘bochornos’ que ha protagonizado Real Potosí, la FBF emitirá su posición. “En base al análisis jurídico del equipo de abogados que tiene la entidad, este viernes se pronunciará (la FBF) en torno al conflicto en Real Potosí, club afiliado a la FBF. Sugiriendo una solución a dicha entidad, que deberá ser considerada de manera pronta”, dice el comunicado.

La Federación Boliviana de Fútbol, en base al análisis jurídico del equipo de abogados que tiene la entidad, este viernes se pronunciará en torno al conflicto en Real Potosí, club afiliado a la FBF. — FBF (@fbf_oficial) 26 de julio de 2018

