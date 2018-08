Agrupaciones por el Sí y el No a Evo coinciden en la inauguración del Banco Unión 

El lío impidió la llegada del presidente Morales al acto de inauguración del nuevo edificio del estatal Banco Unión.



A las 14:30 se inauguró el Edificio Nacional, donde simpatizantes del MAS y del 21F se dieron cita, unos para defender y otros para atacar a Morales.

#P7Informa Decenas de ciudadanos protestan frente al edificio del Banco Unión ubicado en la calle 21 de San Miguel en la zona sur de La Paz, que fue inaugurado hace instantes. Posted by Página Siete on Wednesday, August 1, 2018

Policía cerca a gente que apoya el 21F. Foto: Marco Belmonte

Página Siete Digital / La Paz

Antes y en medio de la inauguración del nuevo edificio nacional del Banco Unión, que está ubicado en la calle 21 de Calacoto, esquina Aguirre Achá, grupos de personas protestaron contra el Gobierno y exigieron respeto al voto del pueblo en el referendo del 21 de febrero de 2016.

Los activistas se posaron al frente del nuevo edificio en medio de un cordón policial que les impidió acercarse a la infraestructura, donde también se encontraban grupos de personas afines al Gobierno que portaban carteles con el Sí a una nueva reelección.

Un hecho poco usual es que la Policía sólo cercó a la gente que pedía respetar el 21F, no así a quienes apoyaban a la reelección de Morales.

“Nos hemos hecho presentes de una forma espontánea y logramos que Evo Morales no llegue a la inauguración”, declaró el analista político Iván Arias, que estaba junto a los manifestantes del “Bolivia dijo No”.

Expresó su repudio, además, por el gasto de dinero en obras innecesarias. “No al despilfarro del dinero, no a botar el dinero en obras que son faraónicas”, expresó.

Los manifestantes por el No portaban banderas bolivianas, carteles blancos con la escritura “NO” de color negro y un enorme cartel rojo y verde en la que se leía “Bolivia dijo no, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”.

Frases como “Bolivia dijo no”, “Evo, Zapata, dónde está la plata”, “Yo vine porque quise, a mí no me pagaron”, “Y no, y no, y no me da la gana, vivir en dictadura como la venezolana” fueron pronunciados por los manifestantes. La Policía evitó que la gente pase a la otra vereda por si derivaba en un posible enfrentamiento.

Miércoles 01 de agosto de 2018. Autoridades de Estado del área económica hacen entrega de un nuevo edificio para el Banco Unión. Foto ABI.



Inauguran nuevo edificio del Banco Unión y destacan su crecimiento

La nueva infraestructura, que fue edificada en la calle 21 del barrio de San Miguel en la zona Sur de La Paz, albergará desde este miércoles a la Oficina Nacional y una nueva agencia.

El nuevo edificio del Banco Unión. Foto: Ministerio de Comunicación

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz

Autoridades nacionales y ejecutivos del Banco Unión inauguraron este miércoles su nuevo edificio en la zona Sur de La Paz. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, destacó el crecimiento de esta entidad financiera durante los 12 años que fue administrada por el Estado.

La nueva infraestructura, que fue edificada en la calle 21 del barrio de San Miguel en la zona Sur de La Paz, albergará desde este miércoles a la Oficina Nacional y una nueva agencia. El acto también contó con la presencia de la directora General de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos.

Guillén expuso datos que muestran un crecimiento del banco. Detalló que la mora bajó de 23% a 1,4%, la cartera del banco creció de $us 180 millones a $us 2.153 millones, el número de prestatarios creció de 10.000 a 193.000, los depósitos que alcanzaban a $us 186 millones hace 12 años hoy llegan a $us 2.371 millones, entre otros aspectos.

“Las utilidades, en todo este tiempo que hemos gestionado el banco, llegaron a $us 180 millones de utilidades netas para el Tesoro, que han sido reinvertidas. Son 12 años de gestión del banco que ha logrado estos resultados y fruto de esto es el crecimiento”, complementó Guillén.

Respecto al inmueble, la autoridad afirmó que se convertirá en un nuevo emblema del Estado y que va dar comodidad a quienes trabajan en la nueva infraestructura y también a quienes las usan. (01/08/2018)