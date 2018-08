Alex Rodriguez explica el significado del sospechoso anillo de Jennifer Lopez

EL exjugador de béisbol responde a las preguntas de dos presentadoras de TV.

La canción de “El Anillo” de Jennifer Lopez ha supuesto un éxito comercial tan grande que los rumores en torno al compromiso de la cantante con Alex Rodriguez sólo han hecho que aumentar con el paso de las semanas.

Tampoco han ayudado las vacaciones —cumpleaños de Lopez incluido— que se ha pegado la pareja con sus respectivos retoños en las últimas semanas. Porque si una conclusión se ha podido sacar de tantas instantáneas es que los dos parecen estar muy felices de haberse encontrado. La pregunta es, ¿lo suficiente como para pasar por el altar?

La especulación sólo hizo que aumentar con algunas imágenes de Lopez luciendo un anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Es decir, un anillo enorme en el dedo importante. El aro no contaba con el diamante gigantesco que muchos esperarían de una pareja que disfruta desembolsando 15 millones de dólares por un apartamento en Nueva York, pero el dónde estaba colocado era suficiente para disparar la especulación.

Ahora es Rodriguez el que ha podido responder por sí mismo el significado de ese anillo misterioso. Lo ha hecho en el programa Today de Hoda Kobt y Kathie Lee Gifford, dos presentadoras muy habituadas a no frenarse en absoluto a la hora de hacer preguntas inquisidoras a las mayores celebrities del planeta. “Por cierto, amamos a Jennifer y nos hemos fijado en que lleva puesto un anillo. Lo vimos en esta imagen. Es precioso”, dice Kobt en la entrevista emitida este miércoles. “Me preguntaba si se lo habrías comprado tú por su cumpleaños, pero después pensamos, ¿en qué dedo lo lleva puesto? Y ahora decimos, ¿qué está pasando aquí?”. Rodriguez ya no tenía escapatoria.

“Yo le di ese anillo. Se lo di hace como unos cuatro o cinco meses”, responde Rodriguez. Lee Gifford deduce que se lo habría regalado por San Valentín, en febrero. “Por supuesto que tiene un significado, pero no, no estamos prometidos. No estamos prometidos”.

Rodriguez no quiso extenderse más en la cuestión del anillo, pero al menos sí habló sobre su relación con Lopez: “Para ser sincero, si esto hubiera pasado cuando teníamos 20 años, jamás hubiera ocurrido. Era todo demasiado locura. Yo no era suficientemente maduro. Chicos, tenemos que quitarnos la tontería de encima. […] Estamos en nuestros cuarenta. Los dos somos de Nueva York. Los dos tenemos un pasado latino. Los dos tenemos dos hijos. Los dos hemos pasado por muchas cosas y podemos apreciar en cada uno lo bueno y los desafíos [que hay por delante]”. Pues Alex, lo bueno de verdad sería una boda.

Fuente: revistavanityfair.es