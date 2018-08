¡Arriba Bolivia! Homenaje a los deportistas emblemáticos del país

En Bolivia, ganar títulos internacionales “no es pan de cada día”, razón más que suficiente para resaltar, en el aniversario de nuestra patria, los galardones que cosecharon los 54 atletas nacionales en la undécima versión de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Pero ese mérito se multiplica al conocer los obstáculos que han tenido que vencer los deportistas —principalmente financieros— para materializar sus anhelos y hacer flamear la tricolor en el podio.

Entre todos cosecharon cuatro medallas de oro, 14 de plata e idéntico número de bronces, haciendo un total de 32 preseas, instalando a Bolivia en el décimo peldaño de la clasificación final de la competición internacional, que tuvo como vencedor a Colombia.

No cabe duda de que el deportista más emblemático en la justa deportiva internacional fue el chuquisaqueño Conrrado Moscoso, porque se confirió tres preseas doradas amparado por el Señor de Maica, de quien es devoto desde niño y es a quien le debe el abarrotado palmarés que ostenta en estas lides hasta la fecha.

La falta de apoyo monetario de las autoridades de Gobierno no fue un óbice para Moscoso, tampoco para el resto del grupo de medallistas, porque en base al sustento de sus familias y personas allegadas, la mayoría cristalizó sus deseos, aunque algunos dejaron como una asignatura pendiente la obtención de la medalla de oro, las más preciada en el contexto del deporte universal.

Roland Keller no se quedó atrás, porque siguió la huella de Moscoso para colgarse dos metales preciosos, ratificando que el ráquetbol nacional es una mina de oro. Su hermano, Carlos, no desentonó y se llevó una dorada. En el recuento general, el ráquetbol conquistó tres de oro (singles, dobles y por equipos, en masculino), similar número de plateadas (singles, dobles y equipos, en femenino) y una de bronce (Keller, en singles).

La cuarta de oro llegó de las manos de pelotari quillacolleño Milton Cayoja, quien se erigió como el mejor en la especialidad de mano individual frontón tras vencer en la final al argentino Nicolás Alberto Comas.

La “Sirena” boliviana, Karen Tórrez, no ganó oro, pero se llevó un trío de medallas de plata con récord incluido, ratificando que es la máxima exponente del deporte acuático en Bolivia.

Las raquetbolistas Jenny Daza, Angélica Barrios y Yasmine Sabja secundaron el buen desempeño de Tórrez, puesto que se apoderaron de dos preseas de plata, cada una, estableciéndose, junto a Moscoso, los hermanos Keller y Tórrez, como los multimedallistas del equipo boliviano en los Juegos Suramericanos que se desarrollaron del 27 de mayo al 8 de junio en Cochabamba.

Al final, todos ellos fueron premiados por el Estado con incentivos económicos. Los conquistadores del oro recibieron $us 30.000; los que obtuvieron plata, $us 20.000, y los de bronce, $us 10.000.

