Aviadores buscan levantar vuelo

Tras fracasar en la Copa Sudamericana, Wilstermann ahora se centra íntegramente en el torneo Clausura de la División Profesional. El punto de partida de ese cometido es Destroyers, al que enfrentará hoy desde las 16:00 en el estadio Samuel Vaca Jiménez, en Warnes, en busca de su primer triunfo.

El cotejo corresponde a la quinta fecha de la competición nacional. Sin embargo, será la tercera confrontación de los aviadores, porque tienen pendientes los partidos ante San José y Guabirá, que los postergaron hasta el 8 y 16 de este mes debido a su participación en la Copa Sudamericana. En ambos casos, los rojos oficiarán de locales.

Wilstermann cosechó un empate (0-0) en condición de anfitrión ante Blooming y una derrota (4-1) frente a The Strongest, en el estadio Hernando Siles, producto de ello se sitúa en la undécima casilla con una unidad, a 11 puntos de The Strongest y Royal Pari, líderes del campeonato tras disputarse cuatro fechas.

En cambio, Destroyers está un peldaño más arriba del Rojo, con dos puntos, pero con la diferencia de haber contendido sus cuatro partidos, con saldo de dos igualdades y dos derrotas. Al igual que Wilstermann, los “Cuchuquis” tampoco conocen el sabor de la victoria en el actual torneo, por lo que se prevé un juego abierto y entretenido.

El defensor Juan Pablo Aponte es baja en filas del cuadro cochabambino porque sufre una luxación en el hombro derecho. En tal sentido, Óscar Vaca se perfila para suplir la vacante que deja en el lateral izquierdo.

Después no existirán cambios en el once titular, a no ser que el técnico Álvaro Guillermo Peña, quien maneja con mucho hermetismo la alineación del equipo, determine que el brasileño Lucas Gaúcho haga dupla con Gilbert Álvarez en el ataque y deje en el banco a Gabriel Ríos.

José Peña, hermano menor de Álvaro y entrenador de Destroyers, decidió ratificar al binomio Willian Cayo-Jefferson Tavares en el ataque.

Los hermanos Peña sostendrán hoy una nueva pulseada, aunque “Pepe” dirigirá desde las tribunas porque fue expulsado en el cotejo ante The Strongest, el miércoles pasado.

EL ROJO YA ESTÁ EN SANTA CRUZ

Wilstermann cerró ayer por la tarde sus aprestos en su reducto de Alalay, con vistas al encuentro de hoy ante Destroyers.

En la noche (21:00), abordaron la nave que los transportó hasta la capital cruceña, en donde pernoctaron aguardando el partido.

SUPREMACÍA DE LOS AVIADORES

Un total de 44 encuentros disputaron Destroyers y Wilstermann en la historia del balompié profesional.

Los aviadores tienen supremacía sobre los “Cuchuquis” porque tienen en su haber 20 victorias, contra 12 de los cruceños. Diez cotejos terminaron con división de honores.

La última vez que se enfrentaron ambos planteles en Santa Cruz fue el sábado 17 de marzo de este año, en el estadio Tahuichi Aguilera, por la fecha 9 del torneo Apertura.

En esa ocasión venció Wilstermann por 0-2, con goles del brasileño Serginho (26’PT) y Fernando Saucedo (34’ST), de penal. El potosino Orlando Quintana fue árbitro de esa contienda.