Blooming y Real Potosí van a Warnes por su primer triunfo

Ninguno de los dos equipos conoce la victoria en lo que va del torneo. La academia salvó un punto ante Destroyers (1-1), mientras que el equipo lila cayó ante Nacional (2-3). El partido se jugará en el Samuel Vaca Jiménez (18:15).

Blooming y Real Potosí, equipos que en tres partidos no conocen triunfos, serán rivales en esta jornada que abre la cuarta fecha del torneo Clausura. El partido se jugará desde las 18:15 en el estadio de Warnes, debido a que el Tahuichi está en mantenimiento.

Ambos equipos vienen de saborear empates y derrotas, menos triunfos. La academia salvó un punto ante Destroyers (1-1), mientras que el equipo lila cayó ante Nacional Potosí (2-3) en el clásico de la Villa Imperial.

La chance es propicia hoy para que Blooming empiece a recuperar terreno perdido, en un torneo donde The Strongest y Royal Pari se distanciaron del resto ganando sus tres partidos al hilo.

Blooming, en el noveno puesto con dos unidades, y Real Potosí, duodécimo, con uno, tienen la obligación de arriesgarlo todo. El que pierda habrá dado otro paso en falso y sus opciones de luchar por el título se acortarán, ya que los de arriba están teniendo una efectividad al cien por cien.

Para este partido Blooming no tendrá a Hugo Bargas, expulsado el domingo. Otro que está prácticamente descartado es César Pereyra, por lesión. Con esas dos bajas al DT Erwin Sánchez le quedan como alternativas Leonardo Vaca y Gustavo Britos para el ataque.

Tras el 0-0 en Cochabamba ante Wilstermann, en la primera fecha, los resultados no han sido los esperados y los insultos de una parte de la hinchada empezaron a inquietar al técnico, que se lo ha tomado con calma porque entiende que la protesta viene de un grupo menor y que lo más importante es el proyecto que lleva adelante.

Si hay algo que a Blooming lo tranquiliza es el rival de turno.

Los problemas internos que sufre Real Potosí no lo dejan avanzar. Ese detalle puede jugar a favor de la academia, que precisa de una victoria para iniciar la remontada.

En su última comparecencia con la prensa deportiva, Erwin Sánchez dijo que no tiene problemas en dejar su cargo a disposición, que no se aferra y que deja en manos de la dirigencia su continuidad. La crisis está golpeando duramente a Blooming y no es de ahora. Los problemas económicos han impedido contratar refuerzos, a diferencia de otros clubes que invirtieron un poco más y los resultados los están acompañando.

