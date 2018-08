Bolivia celebra aniversario en medio de festejos y protestas por la repostulación de Evo Morales

Bolivia conmemora este 6 de agosto sus 193 años de independencia en medio de festejos que se desarrollarán en Potosí y manifestaciones de protesta por la eventual repostulación del presidente Evo Morales a un nuevo mandato en las próximas elecciones.

La Villa Imperial acogerá los actos centrales desde las 06.00 con la iza de la bandera en la plaza Simón Bolívar, seguida de la presentación de ofrendas florales. Cerca de las 09.00 se instalará la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con la participación del primer mandatario.

Las bajas temperaturas y una intensa nevada anteceden al aniversario patrio, incluida la ciudad de Potosí, que amaneció cubierta de nieve este domingo. Pese a este clima adverso, no fueron suspendidas varias de las actividades programadas, como un desfile de instituciones la noche del sábado u otras actividades culturales.

Para el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, este 6 de agosto será “histórico” porque –en su criterio— será la primera vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesione en la Casa de la Moneda, lugar donde antiguamente se acuñaban las monedas de plata.

Colectivos ciudadanos del 21F en La Paz. Foto: APG

Integrantes de diversos colectivos y plataformas ciudadanas que defienden el voto por el No a la repostulación de Morales, en el referéndum de 2016, anticiparon días atrás su asistencia desde distintas partes del país a los actos en Potosí con pancartas y bajo la consigna del “Bolivia dijo no”.

En la víspera, algunos de estos grupos se hicieron presentes en la plaza principal de Potosí y en el desfile de instituciones, en la noche. No hubo incidentes durante su paso por el palco principal, donde se encontraba el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas.

Para el Gobierno, la presencia de estos colectivos ciudadanos forma parte de la democracia, por lo que garantizó su participación durante los desfiles en Potosí.

“Si es que hay grupos que desean asistir a los actos en la ciudad de Potosí con sus propias reivindicaciones, pues, adelante, pueden hacerlo; estamos en plena democracia, contrariamente a ese discurso que manejan algunos opositores de que aquí hay un régimen autoritario”, aseguró Rada.

Varias instituciones participaron del desfile en Potosí, pese a una intensa nevada. Foto: @AbyaYalatv

Los denominados activistas del 21F anunciaron hacerle recuerdo a Morales que el 21 de febrero de 2016 el referéndum le dijo No a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para habilitarlo a una nueva repostulación, aunque un fallo del Tribunal Constitucional (TCP) en 2017 lo habilitó para participar de una nueva elección.

El viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que estas agrupaciones ciudadanas “tienen todo el derecho” de desfilar y usar las pancartas que vean convenientes; no obstante, les pidió no generar conflicto ni mucho menos agresiones con quienes no comulgan su causa.

Un día después de las fiestas patrias, Morales partirá a Bogotá a la posesión de Iván Duque como el nuevo presidente de Colombia, y el 8 de agosto participará de la Parada Militar en Cochabamba.

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz