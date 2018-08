Bolivia dijo No retumbará el 6 de agosto en varios departamentos

Organizaciones ciudadanas como Generación 21, Me Comprometo Bolivia y Las Calles Bolivia apuntan a exigir respeto a los resultados del 21F en los desfiles oficiales, pese a las advertencias de las organizaciones sociales. También estarán en Ocureña y la Parada Militar en Cochabamba.

El mes de agosto comenzó con movilizaciones de Comcipo y plataformas como Las Calles Bolivia en Potosí.

Las plataformas ciudadanas apuntan a mostrar su poder de convocatoria en los actos centrales por el 6 de agosto en Potosí, donde estará el presidente Evo Morales, y también en otros departamentos del país para exigir el respeto a los resultados del 21F y gritar: Bolivia dijo No. Así lo hicieron conocer voceros y coordinadores de las diferentes organizaciones consultadas vía teléfono por EL DEBER.

Rodo Rivas, coordinador nacional de Generación 21, explicó que tienen presencia en los nueve departamentos del país para movilizarse durante las Fiestas Patrias y exigir el cumplimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el No a la reelección del presidente Morales ganó. “Se definió que los que no puedan ir a Potosí harán actos de protesta en sus departamentos. La estrategia es encabezar los desfiles con los comités cívicos amigos, vamos a estar dentro de los desfiles, también a lo largo de la caravana”, explicó, en contacto telefónico con EL DEBER.

Rivas indicó que no fueron acreditados como plataformas para desfilar en los actos oficiales en Potosí y las demás ciudades, pero están buscando instituciones amigas para pasar con ellos, identificados con camisetas, pancartas y banderas del 21F.

Además, confirmó la presencia de las plataformas mañana en Ocureña, donde se hará un acto por la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1953. Asimismo, se harán escuchar por las autoridades en la Parada Militar, el ocho de agosto, a realizarse en Cochambamba.

Sobre las advertencias de las organizaciones sociales de responder a cualquier provocación, el activista dijo que se basan en las garantías que da la Constitución y aclaró que sus movilizaciones son pacíficas.

Las manifestaciones por el 21F están confirmadas en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz. En Beni, Sucre, Tarija y Pando aún se están afinando.

Jose Manuel Ormachea, de Me comprometo Bolivia, indicó que estarán presentes en todos los actos oficiales a realizarse La Paz y el 6 de agosto no será la excepción. Se manifestarán en el desfile cívico organizado por el municipio paceño y también adelantó que estarán en la inauguración de la Casa del Pueblo, el nueve de agosto. Hoy, se hicieron escuchar en la inauguración del nuevo edificio del Banco Unión e indicó que por eso no asistió el primer mandatario del país al acto, aunque no estaba confirmada su presencia.

También en La Paz, Juan Víctor Corico, de Generación 21, explicó que están coordinando con El Alto para se manifestarse en lugares estratégicos en la sede de Gobierno.

En Cochabamba, donde se realizarán actos oficiales por la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la Parada Militar, Ariel Lizarazu, coordinado de Las Calles Bolivia, confirmó que asistirán con una gran comitiva a ambos actos y también invitaron a sumarse al resto de la población cochabambina.

Por su parte, Rubén Peña, de Me Comprometo Bolivia, explicó que se buscará posicionar un mensaje positivo en la manifestación en Santa Cruz, es decir que 21F es igual a justicia, a respeto a las reglas, a inclusión. El desfile se hará el 5 de agosto en el Cambódromo, a partir de las 19:00.

Por último, Ricardo Gutiérrez, de la misma organización que Peña, dijo que en Trinidad se está afinando con las demás plataformas las actividades a realizarse. “Si habrá algo, se está planificando, si se sumará a las demás manifestaciones… Entre hoy y mañana se definirán las medidas”, dijo.

