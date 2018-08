Caos tras intensa lluvia, colapsaron canales y alcantarillas

Pronóstico. El mal tiempo se mantendrá todo el día de hoy, mejorando para este feriado del 6 de agosto.





Ref. Fotografia: Lluvia. Una jornada con precipitación, causó muchos problemas a la población.

Tras una jornada con constantes precipitaciones, se generó un caos en diferentes zonas de la ciudad, canales y alcantarillas colapsaron, las calles de los barrios se volvieron intransitables, generando que haya poco transporte público, lo que perjudicó a la población que necesitaba trasladarse a sus fuentes de trabajo.

Canales y alcantarillas no aguantaron. En el primer anillo de la zona de la ex Terminal, las alcantarillas no resistieron y rebalsaron ocasionando que todo el sector se llene de agua, lo que perjudicó a la gente para poder transitar, a eso se le agregó el mal olor que despedía, causando incomodidad, no solo a los comerciantes que tienen sus negocios sino a la población que estaba por la zona. “Es un olor insoportable, la Alcaldía debería venir y solucionar el problema, esto nos puede traer daños en nuestra salud, no es posible que las alcantarillas no aguanten una lluvia”, indicó José Calderón, comerciante de la zona. Al igual que él hubo mucha gente molesta e incómoda por esta situación.

En un recorrido que se realizó por la ciudad, se evidenció que los canales de drenaje se llenaron totalmente. En la zona del séptimo anillo del Cambódromo el canal de drenaje se fue deteriorando más, ya que el agua fue carcomiendo la estructura que hace meses ya está en malas condiciones.

Calles y avenidas anegadas. En la zona del Parque Industrial, los vehículos y las personas se vieron con mucha dificultad para poder transitar pues las calles quedaron repletas de agua. Los transportistas tuvieron que hacer peripecias para que sus motorizados no se malogren. “No nos queda otra que salir a trabajar en este clima, sabemos que tenemos uno de los peores sistemas de alcantarillado y la ciudad no aguanta, solo nos queda manejar con mucho cuidado”, dijo José Morón chofer de taxi. Similar situación se vio en la avenida Escuadrón Velasco, donde era muy difícil transitar.

En el barrio Juan Laborde los micros tuvieron dificultades, ya que más de uno quedó encunetado.

No se registraron emergencia. Por su parte Roxney Borda, director del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), informó que durante la jornada pese a ser muy lluviosa, no se presentaron emergencias por inundaciones o accidentes. “Fue una jornada muy tranquila, pero siempre estamos atentos para lo que pueda suceder”, aseveró.

Ríos no subieron su nivel. Luis Aguilera, director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), indicó que todas las cuencas principales del departamento están en sus niveles normales, por lo que no se han presentado crecidas de los ríos. “Para los dragueros le recomendamos tomar precauciones, es mejor que estén fuera de río para evitar riesgos”, recomendó Aguilera.

3 de la mañana

comenzó a caer la lluvia en toda la ciudad.

12 Grados

centígrados, fue la temperatura mínima que se registró ayer.

Situaciones

Alcantarilla. En la zona de la ex Terminal, rebalsó la alcantarilla, dejando un mal olor en todo el perímetro, ocasionando la incomodidad de la gente que transitaba por el lugar. Los ciudadanos piden a las autoridades mejorar el sistema para acabar con este tipo de problemas.

Pocos micros. Por más de una hora la gente tuvo que esperar el transporte público. Muchos no pudieron llegar a sus fuentes de trabajo. Los choferes indican que prefieren no salir por las malas condiciones de las calles que hacen que el motorizado se arruine porque le entra agua al motor.

Drenajes. Muchos de los canales en la ciudad se encuentran en mal estado, y no abastecen para que el agua pueda correr, es por eso que colapsan dejando las calles llenas de agua. La gente se queja porque muchos lo utilizan de basureros y cuando rebalsan, es la ciudad que se vuelve sucia y llena de basura.

Calles. En los barrios es muy difícil para la gente salir de sus casas porque las calles parecen ríos y no hay forma de cruzar. Las avenidas principales también se quedan anegadas, los vehículos tienen que transitar con precaución para no sufrir accidentes.

El mal tiempo se quedará hasta el día de hoy

De acuerdo a Meteorología de Aasana para el día de hoy se registrarán chubascos y cielos nublados, con temperaturas que no superarán los 20 grados centígrados y una mínima probable de 12 grados. “Para el día lunes las cosas irán mejorando gradualmente en horas de la tarde, se va a mantener con vientos de sur pero ya no habrá precipitación y habrá un leve ascenso de las temperaturas”, informó el pronosticador de Aasana.

La jornada de ayer la temperatura mínima fue de 12 grados centígrados y una máxima de 21. Las precipitaciones se mantuvieron durante todo el día.

Fuente: eldia.com.bo