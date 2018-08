Carys Zeta-Jones explica el disparatado motivo por el que sus compañeros de clase le hacían ‘bullying’

Hubo un tiempo en el que la joven de 15 años deseó no tener nada que ver con la dinastía Douglas.

Hace solo unos meses que Carys Zeta-Jones empezó a acompañar a su madre a eventos oficiales y desfiles. Nada más verla, los medios de todo el mundo señalaron el evidente parecido entre ambas.

Pero a ellas no solo las unen los genes, también su pasión por el cine, una profesión que la galesa persiguió desde que cumplió 13 años.

Ahora, las mujeres de la familia -que también componen Dylan y el actor Michael Douglas– han protagonizado la portada de la revista Town & Country. Pero además de posar, la adolescente de 15 años también ha revelado qué supuso para ella ser la hija de un matrimonio famoso durante su infancia. “La gente me decía ‘Ya ha venido a recogerte tu abuelo’”, explicó Carys, que se enfrentaba a las mofas de sus compañeros, que a su vez se reían de la edad del actor, que en la actualidad tiene 73 años.

Tanto es así, que Carys llegó a detestar su nombre. “Cuando era más joven, odiaba tener este apellido pegado a mí, ese rollo de ‘dinastía Douglas’”, reconoció. Porque lo que muchos asumen como una ventaja y un privilegio, a veces no lo es tanto. “Creo que lo que más me molesta es que la gente piense que no me lo curro, que no necesito trabajar duro para conseguirlo. Sinceramente, creo que es al contrario. Tengo que demostrarle constantemente a la gente que valgo, que no soy solo la hija de mis padres”, zanjó la aspirante a actriz.

