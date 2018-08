“Han pasado cuatro meses y 15 días, pero tengo fe que mi esposo se va a volver a parar (…) No come, no mira, no escucha. Es mi compañero de 30 años”, dijo entre lágrimas la esposa de una víctima de presunta negligencia médica, Willma Torres.

La mujer de 50 años contó la historia de su esposo Richard Armando, quien sufre hipoxia cerebral desde el 26 de abril. Ingresó a la clínica Los Ángeles donde debían realizarle una cirugía para extraerle un tumor.

Fuente: Cadena A, Los Tiempos