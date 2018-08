Cómo la trágica muerte de Gianni Versace ayudó a fraguar la amistad entre Jennifer Lopez y Donatella Versace

La diseñadora es una de las mejores aliadas de la diva, que confía en sus diseños cada vez que pisa una alfombra roja.

Ahora nos parece natural, pero hasta no hace tanto, la relación entre los diseñadores y las celebridades no era una constante. En esa alianza millonaria (que beneficia a ambas partes) fue pionero Gianni Versace, que supo que debía aliarse con las actrices y las cantantes más deslumbrantes del momento para presentar sus diseños.

Bien es cierto que años antes, Madonna se convirtió en la mayor abanderada de Jean Paul Gaultier y que Catherine Deneuve lució en Belle de Jour diseños firmados por Yves Saint Laurent, pero la íntima relación entre la firma y la estrella, que se pone de manifiesto cada vez que asistimos a una alfombra roja, es más reciente de lo que imaginamos.

Pero los hermanos Versace sabían que ese era el camino. Lamentablemente, en 1997, el diseñador fue asesinado en su casa de Miami Beach, pero Donatella -a pesar de su dolor- siguió adelante con su proyecto personal.

Y en el año 2000, le envió a Jennifer Lopez un vestido verde que aun seguimos recordando (y que permitió que se crease Google Imágenes debido al número de búsquedas que se realizaron). Años antes, la actriz Elizabeth Taylor había logrado que los medios de todo el mundo hablasen de su look como ‘That dress’ (Ese vestido) y hace algunos meses, Jennifer Lawrence le hizo un guiño durante la première en Londres de Gorrión rojo (con polémica incluida).

En cualquier caso, la relación entre Jennifer Lopez y Donatella Versace trascendió, desde el principio, el ámbito empresarial. Se conocieron en 1999, en la Gala del MET. “[Donatella] me volvió loca de amor. No podía dejar de tocarla y de agarrar su mano. Me parecía tan vulnerable en aquel momento. Fue súper amable y dulce conmigo y después de eso, seguimos en contacto”, recordó la celebridad para la edición estadounidense de la revista Vogue.

Después de aquello, la diseñadora siguió cuidando de su amiga como mejor sabía: poniendo a su disposición sus preciosos diseños. “Siempre me enviaba vestidos para lo que necesitase. Era una relación orgánica que no forzamos. Nuestra amistad empezó hace muchos años”, explicó la diva.

De hecho, J.Lo asistió junto a Donatella Versace en 2015 a la Gala del MET y hace tan solo unos días, lució unas botas denim de la firma, que ya se han hecho virales. Pero a pesar de las críticas (mucho más intensas antes, ya que su popularidad era inferior), Lopez siempre fue fiel a su estilo.

Y Versace cumplía con sus exigencias. “Llevaba aros, accesorios grandes y joyas”, empezó. “Casi todas las mujeres me decían ‘Eso no es chic en el mundo de la moda. Todo eso de menos es más’, pero así es como yo me expreso y cómo entra en juego mi procedencia. Todo mi pasado urban, hip-hop y latino. Con muchas joyas y adornos, porque aspirábamos al glamour de Hollywood, y asociábamos eso con cosas bonitas y joyería. Eso es algo que forma parte de mi pasado y que sigue presente en mi estilo ahora”, confesó la cantante y actriz.

Fuente: revistavanityfair.es