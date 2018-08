Crédito condicionado. Ballivián: ‘hasta el tornillo pequeño debió ser brasilero’

Declaración de la expresidenta del entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) Patricia Ballivián, ante la Comisión (oficialista) del caso Lava Jato.

Ballivián: ‘hasta el tornillo pequeño debió ser brasilero’

Patricia Ballivián brindó su testimonio en la Asamblea Legislativa.

“Hasta el tornillo más pequeño debió ser brasilero” dijo la expresidenta del entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) Patricia Ballivián para graficar ante la Comisión de la Asamblea Legislativa del caso Lava Jato, las condiciones del crédito brasileño del Programa de Apoyo a las Exportaciones (Proex) para la construcción de carreteras.

Dijo que las empresas brasileñas Camargo Correa, Odebrecht, Queiroz Galvao llegaron al país en virtud a un convenio marco suscrito entre el expresidente Carlos Mesa y Luis Inácio Lula da Silva por 600 millones de dólares.

El Proex significaba aceptar que las empresas a ser contratadas sean brasileñas, así como todos los materiales, insumos y servicios que requerían para encarar la construcción de la carretera Potosí-Tarija, Roboré-El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción.

Aclaró además que tanto la licitación como la contratación fueron en virtud de varios decretos supremos emitidos por Carlos Mesa y que incluso cambiaron las condiciones técnicas de financiamiento.

Parte de esas instrucciones fue la división de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, en los tramos Roboré-El Carmen y Carmen Arroyo-Concepción (233 Km), adjudicados a ARG-Camargo Correa y Odebrecht-IASA, en el marco del convenio de crédito otorgado por Brasil.

El relación a la presencia de OAS, dijo que vino a subrogarse las responsabilidades de la Queiroz Galvao por la carretera Potosí-Tarija porque no pudo concluir debido a las fisuras y una obra de mala calidad, motivo por el cual su contrato fue rescindido y entregado a la OAS, tal como decían las condiciones del crédito.

También dijo que OAS, junto a la empresa boliviana Héctor, se adjudicó la licitación de Potosí-Uyuni por mejor precio.

En relación al proyecto Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sostuvo que la misma empresa fue contratada bajo la modalidad “llave en mano” financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

Sostuvo que en ninguno de los contratos, durante la gestión en ABC, hubo favorecimiento tal como señala la oposición y que para verificar su transparencia, fueron debidamente auditados y no encontraron irregularidades.

Al contrario, este procedimiento de auditoría permitió rebajar en casi medio millón de dólares al contrato OAS-Héctor en Potosí-Uyuni, debido a que los cálculos fueron mal hechos.

La exejecutiva de la ABC entregó la documentación de todos los contratos a los miembros de la Comisión, así como las conclusiones de la Fiscalía Departamental de La Paz que tras un peritaje realizado, a denuncia del exdiputado Juan del Granado sobre supuestos contratos lesivos al Estado, concluyó que en la licitación de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, no existieron irregularidades.

“EL GG NO YO SOY”

¿Es usted el GG que se menciona en los medios de comunicación sobre el cobro de sobornos en el caso Lava Jato? preguntó la presidenta de la Comisión Susana Rivero, durante la sesión que recibió en calidad de entrevistados al exministro de Carlos Mesa, Horst Grebe López y a Patricia Ballivián.

“No soy yo, yo fui Gerente Administrativa Financiera”, declaró Ballivián al admitir que cuando viajó a Perú no trabajaba en el ex SNC sino en el INE y que viajó hasta el Cusco y no hasta Lima. Con respecto al viaje a Brasil, indicó no fue en una oportunidad, sino en tres en misión oficial.

Explicó que cuando estuvo en el exSNC nunca tuvo bajo su control la Unidad de Contrataciones porque el entonces presidente José María Bakovic emitió una resolución ratificando esa unidad bajo dependencia de la Gerencia General, creada en 2003 mediante decreto supremo por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

