Doble aguinaldo no beneficiará al sector productivo de Bolivia y alentará burbuja consumista

Creará una burbuja de consumismo de productos extranjeros y agravará la situación de las empresas con mayores costos laborales, advirtió el economista Gonzalo Chávez.

Doble aguinaldo no beneficiará al sector productivo del país

Prevén burbuja consumista

MEDIDA GUBERNAMENTAL ALENTARÁ INFORMALIDAD A COSTO DEL EMPLEO EN BOLIVIA.

La medida elevará 8 por ciento los costos laborales en las empresas formalmente constituidas al que debe sumarse 3 por ciento del aumento salarial para este año. Esta situación obligará a muchas de ellas a la informalidad advirtió el economista Gonzalo Chávez.

El anuncio oficial del doble aguinaldo no reactivará el sector productivo del país, creará una burbuja de consumismo de productos extranjeros y agravará la situación de las empresas con mayores costos laborales advirtió el distinguido economista Gonzalo Chávez, en el programa Claroscuro que difunde el canal RTP.

“Cuando se inyecta plata a la economía se reactivará el aparato productivo pero del Perú o de otros países y no de Bolivia, porque estos recursos definitivamente no irán al sector productivo nacional”, indicó.

TIPO DE CAMBIO

Al respecto, el analista sostuvo que, “el segundo aguinaldo creará una burbuja de consumismo estimulado por una mayor demanda, en razón a la política del tipo de cambio imperante en el país. Según dijo Chávez la moneda nacional está sobrevaluada en al menos 20%, lo que abarata las importaciones”.

Dijo que en este escenario, el Gobierno no alterará su política cambiaria porque le crea una millonaria renta por importaciones ($us 12.000 millones) proveniente de países proveedores de bienes. “Importamos inflación barata pero el tipo de cambio es una puñalada al sector productivo de alimentos y de otros bienes, porque adolece de competitividad”.

Manifestó que el segundo aguinaldo no es sostenible porque el Gobierno ha estado utilizando la inversión pública para compensar la caída del sector externo, en circunstancias en que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) baja, mientras sube la inversión pública.

IMPACTO

De la misma manera, criticó las recientes declaraciones del Director del INE, Santiago Farjat, quien aseveró que el segundo aguinaldo no afectará a las empresas ni al empleo. Farjat se refirió –por supuesto– al sector informal que no paga impuestos, “no hay beneficios ni derechos sociales ni otras obligaciones con los trabajadores”, señaló. La medida del segundo aguinaldo –en su criterio– apuesta a la actividad informal y no a la producción.

Dijo que, en cambio, en las empresas legalmente constituidas el impacto de la medida elevará hasta 11 por ciento la planilla salarial, considerando que de aplicarse este año el decreto 1802 (del segundo aguinaldo) obligará un aumento adicional del 8 por ciento, al que se debe sumarse el ajuste salarial de 3 por ciento, dispuesto por el Ejecutivo en mayo pasado, lo que las empujará a la informalidad.

El Diario / La Paz