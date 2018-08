Dorado asegura que el secretario ejecutivo de la COB y su hermano viven del Estado “descaradamente”

Después de que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi hiciera declaraciones contra los activistas del 21F, el diputado Luis Felipe Dorado denunció su postura partidaria asegurando que los estatutos de esta central sindical lo prohíben, y su única función es defender los derechos e intereses de los trabajadores, además, le recordó que él y su hermano, Javier Guarachi, viven del estado “descaradamente”.

Dorado cuestionó las declaraciones de Guarachi, quien aseguró que no se están respetando los resultados del 21 de febrero ni el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, y siendo secretario ejecutivo de un sindicato apartidario, proclame a Evo Morales como el futuro candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo.

En ese sentido, el legislador aseguró que los trabajadores juzgarán el día de mañana a todos los “vendidos” a un partido de gobierno, y que no todos tienen la postura de los representantes de la COB.

Así también, recordó que el país gastó más de $us 1040 millones en nacionalizar la empresa minera Huanuni, y en 10 años solo tuvo un retorno de $us 70 millones, siendo esta una más de las empresas del estado que ocasionan un déficit a la economía del país.

“Le pregunto a Juan Carlos Guarachi, ¿Quién es Javier Guarachi Quispe?, se lo presento es su hermano, declarado en comisión por Huanuni, es representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Mineros en La Paz. Ambos reciben sueldos de una empresa estatal” expresó.

El opositor aseveró que antes la COB era una institución prestigiosa, que luchaba por todos los bolivianos, la democracia y contra las dictaduras, y hoy se convirtió en un sindicato tomado por un partido político, y por tal motivo, iniciará una investigación para fiscalizar a la empresa minera Huanuni donde existirían clanes familiares beneficiándose del Estado, tal como lo hacen los hermanos Guarachi, quienes fueron enviados en comisión por la misma institución.

Fuente: Brigada Parlamentaria