Dorado investiga a posibles apadrinados por el oficialismo para candidatos a Fiscal General del Estado

El diputado opositor Luis Felipe Dorado solicitó Peticiones de Informe Escrito (PIE) al presidente del Consejo de la Magistratura y al Fiscal General del Estado para conocer los antecedentes de posibles candidatos a Fiscal General del Estado, quienes, según el legislador, estarían apadrinados por el Movimiento al Socialismo desde convocatorias anteriores y serían “fichas rotando de un lugar a otro”

Según Dorado, el oficialismo en su desesperación y a través de sus diputados y senadores impuso un reglamento donde cualquier funcionario público podrá ser candidato a Fiscal General del Estado, asegurándose de tener una autoridad perteneciente a las filas del MAS sin importar que el cargo le correspondería a una persona proba que no esté alineada a ninguna línea política ni tener algún parentesco con autoridades de gobierno.

En ese sentido, el legislador informó que ya se tiene conocimiento sobre quienes serían las “fichas” que gozan de apadrinamiento para presentarse a la convocatoria que será aprobada con los dos tercios del MAS el día viernes 03 de agosto en sesión de asamblea.

Adelantándose a los resultados de la convocatoria, el opositor aseguró que Fausto Juan Lanchipa Ponce, presidente del TDJ de La Paz, Williams Dávila Salcedo, ex juez, ex fiscal y responsable de la Magistratura de La Paz, William Eduard Alave Laura, ex magistrado del TSJ y Oscar Ivens Vera Espinoza quien actualmente es Fiscal Departamental de Cochabamba y responsable de la destitución del alcalde de Cochabamba, serán los candidatos puestos una vez más por el oficialismo.

“Es necesario conocer sus antecedentes para que la ciudadanía conozca que es lo que está sucediendo y esperamos que la cámara de diputados no ponga más trabas con los PIEs y no demoren 2 o 3 meses como lo están haciendo con otros PIEs, estos son alfiles de las candidaturas de la justicia, vienen otros nombres más que deben ser investigados, existen fichas dentro del MAS que están rotando en la justicia de un lado al otro” manifestó.