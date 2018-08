El TAM no certificó para ser una línea comercial

El ministro Zavaleta indicó que si esa certificación se logra hacer en el transcurso de agosto o septiembre, el TAM volará con la aeronave que tenga habilitada

El ministro de Defensa Javier Zavaleta informó este miércoles que la aerolínea Transporte Aéreo Militar (TAM) no concluyó los trámites para migrar a ser una línea comercial como lo estipula el decreto supremo 3444 de 2017, que da un plazo hasta el 31 de julio de este año para ese efecto.

“Lamentablemente no se han concluido los trámites de certificación de Transporte Aéreo Militar, por lo tanto de acuerdo al decreto que ha sacado el Gobierno del presidente Evo Morales, sencillamente si no hay la certificación Transporte Aéreo Militar deja de volar”, manifestó Zavaleta.

Sin embargo la autoridad agregó que si esa certificación se logra hacer en el transcurso de agosto o septiembre, “una vez que tenga la certificación volará con la aeronave que tiene habilitada”.

El sábado 28 de julio, Transporte Aéreo Militar (TAM), mediante un comunicado, dio por concluido un primer ciclo de operaciones aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana para transporte de pasajeros e ingresará a un periodo de transición para consolidarse como Empresa Pública del Estado.

“Finalizado el mes de julio, TAM ingresará en un periodo de transición para consolidarse como Empresa Pública del Estado, toda vez que el proceso de certificación al que se sometió se encuentra en su etapa final”, se lee en parte del comunicado del TAM.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, indicó que la aerolínea militar aún no está regulada por esa cartera de estado porque hasta la fecha no pudo ser certificada como explotador aéreo. “Están en una etapa 3 ya concluida, faltan dos fases más por concluir, veremos cuáles son las determinaciones que ellos toman, pero por lo pronto no es un operador regular civil”, dijo.

Sobre las deudas que el TAM tiene con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Zavaleta indicó que ya hay una normativa que prevé el pago de esa deuda a través de la Fuerza Aérea. “Ya hay un plan de pagos que está en plena ejecución y que se está haciendo desde hace varios meses”, apuntó.

