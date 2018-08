Los teclados predictivos, que ofrecen diferentes opciones para autocompletar las frases en relación al contexto a medida que se van escribiendo, a veces juegan malas pasadas. Eso es lo que reportaba hace unos días un usuario que, por error, podría haber terminado enviando una petición a la niñera de sus hijos para que esta se “sentase en en su cara”.

El error, que se produjo en el teclado Gboard –el propietario de Google–, mostró a esta persona la sugerencia de completar la frase “Hey, are you free to sit on…?“, que en castellano sería algo como “Hey, estás libre para cuidar [de mis hijos] el…” (sit se utiliza en este caso como abreviatura de babysit, que es la acción de hacer de niñera, pero también significa “sentarse”), con “…my face and…?, que se puede traducir como “en mi cara y…”.

Así las cosas, de haber seleccionado esta opción, el resultado final habría sido “¿Hey, estás libre para sentarte en mi cara y…?” cuando en realidad lo único que se pretendía era comprobar la disponibilidad de la niñera para cuidar de sus hijos durante un día concreto. Un error que, debido a su naturaleza, no pasó desapercibido entre los usuarios de Twitter, que se apresuraron a comprobar que realmente también ellos podrían haber sido los protagonistas del controvertido resultado.

Nadie se sentará en tu cara por error

Aunque conforme pasa el tiempo se hace más y más complicado que las combinaciones extrañas tengan lugar en estos teclados debido a su constante mejora, a la vista está que aún quedan aspectos por mejorar. Afortunadamente, la opción de autocompletado cumple eficientemente con su función en la gran mayoría de las ocasiones.

Google se ha apresurado a solucionar esta combinación para que no vuelva a mostrarse por error a aquellos con inocentes intenciones. Si alguien pretende descubrir esa frase, desde luego, es mucho mejor si se produce manera intencionada y no termina llegando de forma accidental a la persona equivocada.

Fuente: https://hipertextual.com