Empresarios desconfían en las cifras del INE sobre el crecimiento

Según el análisis que hizo la Confederación de Empresarios, las cifras se hicieron funcionales desde el cuarto trimestre de 2017, cuando el INE informó que el crecimiento económico llegó al 5,23%

Miguel Ángel Melendres

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), puso en duda la precisión de los datos presentados por el Gobierno, el pasado primero de agosto, que aseguran que, al primer trimestre de 2018, el crecimiento de la economía fue del 4,44%, lo que acercaría más la posibilidad el pago del segundo aguinaldo.

En un comunicado de prensa publicado este sábado, la entidad explicó que “las cifras de crecimiento trimestral, que estuvieron en desaceleración por varios periodos, recién el cuarto trimestre de 2017 reportan una subida a 5,23%, equivalente a los valores que se lograron en medio de la bonanza, cuando los precios internacionales eran mucho más elevados que los actuales”.

El documento afirma que el súbito crecimiento se anunció después del primero de mayo, fecha en la que el gobierno acordó con la COB el pago de este beneficio.

Según el análisis que hizo la CEPB, las cifras “se hicieron funcionales desde el cuarto trimestre de 2017 y para ello basta comparar similares datos en los últimos años, ya que desde 2012, todos los cuartos trimestres han reportado desaceleración hasta el límite de 3.69% en 2016. En 2017, esta cifra curiosamente salta a 5.23%, y el primer trimestre de 2018 alcanza al 4.44%.

Un segundo dato que no convence al sector privado es supuesto crecimiento del 4.44% en el primer trimestre de 2018. Según detallan, si se compara este dato con similares cifras de los primeros trimestres de los últimos años, se evidencia que estos han estado en desaceleración, hasta un piso de 3.34% que se dio en 2017”.

Para el primer trimestre 2018, el dato de 4,44% engloba una expansión de 6,6% en agricultura y 6% en hidrocarburos. En el caso de la agricultura según la CEPB, es difícil encontrar el incremento en la producción que explique el dato.

“En el caso de hidrocarburos sabemos que hubo una subida asociada a la exportación al Brasil, que en gran parte fue reponer a los niveles que se producían previamente. A marzo 2017 se exportaba poco menos de 25 millones de metros cúbicos al Brasil, y al cierre de marzo 2018 se llegó a lo mismo, luego de una baja a 19 millones a inicio de año”, explicaron.

Un tercer dato que no tiene consistencia, según señalaron, se refiere al hecho que en el primer trimestre 2017 la categoría “Otras Industrias”, que son las manufacturas, se habían contraído en 1.1%, mientras que para el primer trimestre 2018, el mismo concepto reporta un crecimiento de 5.1%, porcentaje que es alto y para el cual, el sector productivo, tampoco encuentra sustento real.

La CEPB concluyó señalando que todo parece indicar que las cifras se mueven en sintonía con una decisión política acordada entre la COB y el gobierno. “Los problemas asociados no tardarán en ser visibles; más empresas con problemas para pagar el doble aguinaldo, menos demanda de empleo formal y protegido, mayor liquidez que beneficiara a las importaciones y no a la producción nacional, y mayor sensación de falta de equidad, debido a que el grueso de los trabajadores del país, que son informales, no reciben ni el primero, menos el segundo aguinaldo”, indicó la nota de la entidad.

Fuente: eldeber.com.bo