Estudiante potosina denuncia discriminación por gritar “Bolivia dijo No” en un acto cívico

La Paz, 4 de agosto (ANF).- Yuli Terrazas, estudiante de 16 años del colegio Litoral de Potosí, denunció que fue discriminada por Félix Jara, director distrital de Educación de ese departamento en represalia por haber proclamado “Bolivia dijo No” durante un acto cívico.

Luego de incidente, Jara dijo a la prensa que lamentaba lo ocurrido y aseguró que a la joven “se le aflojó un tornillo en pleno acto cívico” y anunció que sancionaría tanto a la directora del establecimiento como a la estudiante.

“Me atreví a decir con mucha gallardía `Bolivia dijo No´, porque sabemos que nuestra Bolivia está siendo dirigida por un gobernante que no respetó el voto y nosotros queremos que se respete el 21 de febrero y que se respete la democracia en Bolivia”, manifestó la estudiante entrevistada por El Deber.

Ante una asamblea instalada en el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) reclamó que “como boliviana me siento muy indignada al ver la manifestación que hizo el Director Distrital dónde decía que se me había aflojado un tornillo, me estaba discriminando, me estaba tomando como una loca”.

La joven relató que este viernes cuando se desarrollaba el desfile escolar en la Villa Imperial y tras haber escuchado las palabras del Gobernador Juan Carlos Cejas, gritó con mucha fuerza la consigna de la población que pide respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 donde una mayoría de la población negó a Evo Morales la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para una cuarta reelección consecutiva de su mandato.

“Yo me atreví a gritar en el campo Marte, donde fue la concentración, después de las palabras del Gobernador de Potosí, yo me atreví a gritar `Bolivia dijo No´, frente a las autoridades, ahí me pudieron identificar”, señaló.

Contó que cuando llegó a su domicilió se enteró de las palabras del Director Distrital, quien manifestó que a la estudiante se le aflojó un tornillo y que se había “rayado” al emitir ese criterio sobre la situación política del país. Además amenazó con iniciar un proceso tanto a la estudiante como a la directora de la unidad educativa Litoral.

La controversia generada por el Director Distrital de Educación obligó al Gobernador de Potosí a pronunciarse este sábado y garantizar a la estudiante la plena vigencia de su derecho a la libertad de expresión.

La autoridad departamental dijo que el incidente no pasará a mayores y cuestionó al Director Distrital por las críticas formuladas a la joven, sin embargo, dirigentes de Comcipo ratificaron su amenaza de iniciar un proceso contra Jara por discriminación .

El hecho se suscitó a horas del arribo del presidente Morales y las altas autoridades de Gobierno a Potosí para la realización de los actos oficiales por los 193 años de independencia de Bolivia, en un ambiente de polaridad política, ya que se esperan manifestaciones pidiendo el respeto a los resultados del 21F.

