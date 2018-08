García Linera obtuvo dos créditos de vivienda por más de Bs 1,5 millones del Banco Unión

El vicepresidente Álvaro García Linera obtuvo, desde que asumió su cargo en el Gobierno, obtuvo dos créditos hipotecarios para vivienda del Banco Unión, entidad financiera pública, por una suma superior a 1,5 millones de bolivianos hasta 22 años de plazo.

De acuerdo a los resúmenes de movimientos bancarios que publicó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en respuesta a una solicitud realizada por García Linera y el presidente Evo Morales el 2009, se puede apreciar dos créditos hipotecarios para vivienda aprobados tanto en bolivianos como en dólares.

El primer crédito hipotecario Unicasa para vivienda social a favor de García Linera fue de $us 56.572, siendo el saldo del crédito al 4 de julio de $us 34.776. El desembolso fue realizado el 1 de marzo de 2011 para concluir el pago el 27 de febrero de 2026; es decir, a 15 años de plazo. No se precisa la tasa de interés.

El segundo crédito hipotecario de vivienda aprobado por el Banco Unión para el Vicepresidente, fue de más de 1,2 millones de bolivianos, de los cuales ya se cancelaron Bs 85.723, con un saldo actual de deuda de más 1,1 millón de bolivianos. La fecha de desembolso fue el 9 de junio de 2015 a pagarse hasta el 3 de junio de 2037; es decir a 22 años de plazo.

En su carta dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASF), fechada el 29 de noviembre de 2009, el Vicepresidente hace conocer su renuncia al secreto bancario sobre todas sus cuentas en el sistema financiero como muestra de “transparencia y honestidad” e invita a otros candidatos a hacer lo mismo, pues se trata de un periodo electoral antes de las elecciones generales de diciembre.

El 1 de diciembre de 2009, Evo Morales también dirige su carta a la ASFI haciendo conocer su decisión de renunciar al secreto bancario y observa que el secretario bancario amparado en la Ley 1468 de Bancos y Entidades Financieras ha favorecido para “la apropiación del patrimonio colectivo de parte de intereses privados y políticos encubriendo fortunas mal habidas”.

En una explicación rápida de búsqueda de información, la ejecutiva de la UIF, Teresa Morales invitó a visitar el portal institucional http://www.uif.gob.bo en el cual ya se puede ver el movimiento bancario de Morales y García Linera.

