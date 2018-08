Gobernador Cejas: ‘¿Qué me hacen gritando Bolivia dijo No? El presidente no se va a incomodar’

El gobernador del departamento de Potosí es tajante, no se impedirá que colectivos ciudadanos del 21F griten “Bolivia dijo No“. Juan Carlos Cejas señaló a EL DEBER que esos estribillos no empañarán los actos por el 6 de agosto y descartó que vayan a incomodar al presidente Evo Morales.

“El presidente tiene una experiencia amplia, no se olviden que ha sido dirigente sindical, mandatario ya con muchos años trabajando, no se tiene por qué sentir incómodo. El presidente ya ha pasado muchas cosas, incluso, en su momento ha corrido riesgo su vida, cuando era dirigente, entonces no hagamos ver que el presidente tiene miedo, no es así, además, no va a pasar nada, eso yo lo puedo asegurar”, sostuvo la autoridad regional.

Descartó por completo que exista un clima de tensión en la Villa Imperial de cara a los actos cívicos del lunes y garantizó que lo único que hará la Policía es evitar los roces entre los grupos que están a favor o contra el Gobierno. Sin embargo, resaltó que esta ciudad es “diferente” y que no actuará con violencia.

“No hay por qué temer, los mineros y todos no están viniendo a pelear, no están viniendo a enfrentarse, están viniendo a demostrar su fervor cívico. Cuando había que haber miedo era en 2003, cuando Goni masacró al pueblo”, agregó el gobernador potosino.

Insistió en cuestionar: “Qué me hacen a mi diciendo Bolivia dijo No, porque yo también puedo decir ‘Bolivia dijo sí’. Estamos en democracia, no hay porque decir, porque en última instancia va a definir el soberano en con su voto”, resaltando que se ultiman los detalles para los actos en conmemoración de la independencia patria.

El programa oficial de los actos detalla que la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) comenzará a las 09.00 y el discurso del primer mandatario se extenderá hasta cerca de medio día. Después se prevé el inicio del desfile cívico militar, que será prolongado por la gran cantidad de organizaciones que arriban a Potosí.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco