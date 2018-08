Higuaín: “El Milan merece estar de nuevo en lo más alto”

El futbolista además habló con la prensa sobre este paso en su carrera: “Este proyecto me motiva mucho y espero devolver la confianza que han depositado en mí. Llego a un club con una historia inmensa. Haré todo lo posible para devolver al club al lugar que se merece”.

“Los hinchas merecen de nuevo ver a su equipo en lo más alto. El Milan se ha caracterizado siempre por ganar. Y ahora esperamos que llegue de nuevo lo más lejos posible”, afirmó Higuaín.

El goleador ex Real Madrid aseguró que no es la estrella del equipo: “La estrella aquí es el equipo y yo quiero ayudar a este equipo. Pero un jugador no gana un torneo, eso lo gana el equipo. Aunque los futbolistas son los que juegan, todos son importantes, técnicos, fisios, dirigentes..”.

Por último, Higuaín no se olvidó de su último equipo, Juventus: “Estoy muy agradecido a los hinchas de la Juve, pasé muy buenos años en ese club”.