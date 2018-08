Hugo Dellien: “Vamos a tratar de estar dentro de los 50 mejores del mundo”

Hugo Dellien es el tenista boliviano del momento, y no es para menos. Después de 35 años que un compatriota se mete entre los 100 mejores del ranking de la ATP, algo que lo soñaba desde hace mucho tiempo.

El beniano jugó este martes su primer partido de singles en el Challenger de Sopot, en Polonia, y tras vencer al ucraniano Vladyslav Manafov por 7-5 y 3-0 –su rival se retiró por lesión en el segundo set- dialogó con DIEZ. Manifestó que este año tratará de mantenerse entre los top 100 y al año intentará entrar entre los mejores 50 del mundo.

¿Cómo estas asimilando el ser el número 100 del mundo?

Después de ver el ranking me di cuenta de muchas cosas, se me vinieron a la mente muchas imágenes, tanto sufrimiento, de ese sufrimiento sano, de estar buscando la manera de llegar a competir en otros países, de buscar lugares baratos, de no tener apoyo, de no contar con auspiciadores, todo eso se me vino a mi mente, de todo el camino que recorrí hasta llegar a este momento, que es muy lindo, de inmensa magnitud. Me lo merecía después de tantas lesiones en momentos claves de mi carrera, pero seguí buscando mi sueño; eso fue clave para este logro.

Se te nota emocionado…

Estoy muy emocionado, es muy difícil expresar lo que siento porque hay que estar en este momento, en este ranking, para saber qué se siente. Tengo muchas emociones encontradas.

¿Cuál es tu próximo objetivo, a qué aspiras?

Primero quiero terminar el año dentro de los 100 del mundo para entrar directamente al cuadro principal de los dos primeros Grand Slam del próximo año, el de Australia y el Roland Garros, ese es el objetivo a corto plazo y después vamos a tratar de estar dentro de los 50 mejores del mundo, esa otra barrera que si la pasas te hace entrar a los Master 1.000, que son de cuadros más chicos y con el ranking 100 aún no se entra, luego tratar de ganar un ATP 250, 500 o un Master 1.000.

Mucha gente te ha felicitado públicamente por tu logro, incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de Twitter…

Como digo siempre, estoy muy agradecido por todas las felicitaciones, la verdad que es muy lindo sentir el apoyo de los bolivianos que están pendientes de mis resultados, que se alegran de mis logros y que se sienten orgullosos de que un compatriota represente de esa manera a nuestro país.

¿Tenés o tuviste algún apoyo del Gobierno?

Hoy en día no, de la Presidencia nunca, solo apoyo de esos equipos Bolivia, los Tunkas, esos apoyos que son muy pequeños, que son apoyos cortos, que consisten más en material que en dinero.

A fines de agosto comienza el US Open, ¿entras o no al cuadro principal?

Hoy en día no entro al cuadro principal porque la lista salió cuando yo estaba en el puesto 106 y la nómina se hizo hasta el 101, pero se borraron tres jugadores, si se borran tres más puedo ingresar, hay dos que es casi un hecho que no jugarán, que son Tsonga y Pablo Cuevas. Vamos a luchar hasta lo último para ver qué pasa, hasta el 18 de agosto hay tiempo para que se borren más jugadores, de lo contrario jugaré la fase clasificatoria.

Después de este torneo que estás jugando en Polonia, ¿qué vas a hacer?

Regreso a Bolivia dos o tres días para estar con la familia y luego me iré a Argentina para prepararme exclusivamente con miras al US Open, serán unas dos semanas de trabajo, después de un balance positivo de 12 semanas por Europa.

¿Qué tenés previsto después del US Open?

Todavía no sé, tal vez vuelva a Europa dos semanas más o tal vez vuelva a Sudamérica y me entrene esas dos semanas para hacer la gira de Challenger en Sudamérica.

