Jennifer Aniston aborda su no maternidad en una nueva entrevista

La actriz de ‘Friends’ aclara una cuestión que la ha perseguido durante décadas.

El pasado mes de febrero, el mundo se levantaba con la noticia de que Jennifer Aniston y Justin Theroux habían decidido poner fin a su matrimonio después de tres años juntos para empezar vidas separadas. Desde entonces, el actor de The Leftovers se ha dejado ver en numerosas ocasiones en compañía de varias amigas, pero su ex ha preferido refugiarse en sus amistades más cercanas.

Desde que su famosa ruptura con Brad Pitt, a Aniston siempre la ha acompañado una imagen bastante distorsionada de la realidad. Una asunción que ahora ella misma se ha encargado de derribar. “Lo que se dice es que ‘Jen no puede estar con un hombre demasiado tiempo’ o ‘Jen no quiere tener un hijo porque es egoísta y está demasiado centrada en su carrera’. O que estoy triste y rota de dolor”, reveló la actriz a la revista InStyle.

“Primero, y con todo el respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esas son suposiciones sin sentido. Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja. No saben por lo que hemos pasado a nivel emocional o psicológico”, siguió la actriz, que lleva décadas siendo cuestionada por no tener hijos.

“Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”, insistió Aniston, que se centra en su trabajo, sus amigos y sus animales para mantenerse contenta, ignorando los titulares capciosos que la dejan en mal lugar.

Fuente: revistavanityfair.es