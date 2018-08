“La eliminación de la Copa es un duro golpe para la economía del club”

El club Wilstermann tenía las esperanzas puestas en la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana para no confrontar problemas financieros el resto de la temporada, pero fueron eliminados.

“Estábamos muy confiados en poder pasar esta fase y seguir trepando, tanto deportivamente como económicamente. Nosotros teníamos un presupuesto en base al premio que íbamos a recibir, pero lamentablemente no se dio”, aseguró Renán Quiroga, secretario general del club Wilstermann.

El plantel aviador ya recibió 300.000 dólares por haber clasificado a la segunda fase de la Copa Sudamericana, a ese premio el club pudo haber sumado 375.000 dólares si hubiera avanzado a los octavos de final.

Además, Wilstermann no tuvo buenas recaudaciones desde septiembre del año pasado debido al poco aforo que tenía el estadio de Sacaba.

En el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, disputado el pasado martes, el club aviador tuvo un ingreso de Bs 1.139.030, monto del que aún se deben deducir los gastos de organización del partido, por lo que ingresarían a las arcas del club aviador Bs 683.418 ($us 98.192).

Ésta fue la primera recaudación buena que tuvo en más de nueve meses.

“Seguramente, en algún momento, el cuerpo técnico y los jugadores tendrán que entender que nos falte dinero para pagarles, porque éste es esfuerzo de todos, no sólo de la dirigencia, también de los jugadores. El equipo funciona con victorias, que es la locomotora de toda institución”, manifestó Quiroga.

El dirigente explicó que esta temporada se decidió correr el riesgo para mantener la base del plantel del año pasado.

“Armar un buen equipo es un riesgo para la dirigencia, porque tenemos que mantener salarios muy altos, entonces, hemos arriesgado para seguir con el mismo plantel, pero en esta etapa no se ha justificado ese riesgo que hemos hecho. Esta eliminación nos deja mal parados económicamente”, explicó.

¿Sin premio?

Aún no se definió a qué juega Wilstermann en el torneo local, porque si bien puede llegar a ser bicampeón, al ser ya Bolivia 1 para la Copa Libertadores del 2019, no puede recibir doble clasificación internacional.

La dirigencia debía sostener una reunión con la FBF para poder definir los premios de este Clausura.

APUNTES

Los premios de la Sudamericana

En 2017, la suma de los premios entregados entre todos los clubes participantes de la Copa Sudamericana fue de $us 35.400.000.

En 2018, la cifra se elevará a $us 36.100.000, repartidos de la siguiente manera:

Campeón: $us 2,5 millones

Subcampeón: $us 1,2 millones

Semifinalista: $us 550 mil

Cuartos de final: $us 450 mil

Octavos de final: $us 375 mil

Segunda fase: $us 300 mil

Primera fase: $us 250 mil

A los finalistas les aumentaron 200 mil y medio millón el premio, siendo el único cambio.

El Capriles no sufrió daños

Aunque la dirigencia, la empresa Estrutec ni el Sedede quisieron brindar un informe oficial sobre el estado del estadio Félix Capriles, después del compromiso por la Copa Sudamericana se conoció preliminarmente que no existía ningún destrozo de consideración.

Además, algunos hinchas se quedaron a limpiar algunas áreas del estadio.

El plantel tuvo descanso

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, determinó que el plantel descanse ayer después de la eliminación en la Copa Sudamericana.

El equipo volverá a las prácticas hoy a las 15:00 en su complejo, ya centrado en recuperar puestos en el torneo Clausura, en el que sumó solo una unidad.