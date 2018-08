Legislativo sesiona este viernes para tratar el reglamento de selección del Fiscal General

Una vez aprobado en comisión el reglamento para la selección y designación del próximo Fiscal General del Estado, la Vicepresidencia convocó para este viernes a los diputados y senadores a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con la finalidad de tratar el documento que, entre otros aspectos, incorpora a este proceso al sistema universitario.

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría oficialista, aprobó la tarde del lunes el reglamento para la selección y designación del nuevo Fiscal General, que reemplazará en el cargo a Ramiro Guerrero, quien cumplirá su gestión de seis años tras haber sido elegido por el Legislativo en 2012.

Como ya ocurrió en la preselección de los candidatos al Órgano Judicial, en el actual reglamento se incorporó al sistema universitario, aunque no con las características que exigía la oposición y que estaban centradas en la participación de los decanos de facultades de Derecho de la universidad pública y privada, además de representantes del Colegio de Abogados y juristas de la justicia indígena.

También se fija que los aspirantes no tengan militancia en alguna organización política “al menos cinco años antes del momento de la postulación” y no hayan sido “dirigente o candidato de alguna organización política en los últimos cinco años”. Los opositores plantearon extender ese requisito hasta en una década e incluir la obligatoriedad de “hablar al menos dos idiomas oficiales”, algo que no consideraron los oficialistas.

La polémica marcó los intentos de consenso en la redacción del reglamento que contiene 23 artículos y dos anexos. Los diputados y senadores fueron convocados para las 08.00 del viernes con la finalidad de tratar y aprobar en sesión legislativa, controlada por el oficialismo, el reglamento.

De aprobarse el documento la convocatoria se lanzaría el lunes 6 de agosto, en el Día de la Patria. El periodo de recepción de documentos se abrirá el 7 del mismo mes y se extenderá por 20 días. (01/08/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz