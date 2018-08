Los bandidos y el jet de lujo

Hace un mes, cuando se divulgó la noticia sobre un avión de lujo incautado por la Aduana en el aeropuerto El Trompillo, se hicieron conocer numerosas versiones que llevaron a suponer supuestos aspectos oscuros alrededor de los dueños del jet. No se aclaró cómo fue que llegó ese aparato, qué transportaba y a qué vinieron sus tripulantes al país. Todo eso ayudó de alguna manera a justificar la nacionalización de la nave y su traspaso al Ministerio de la Presidencia, donde los aviones son como caramelos para los niños. Se dijo también que no se había pagado los costos del parqueo en el aeropuerto y se lo trató como si fuera mercancía abandonada, ayudando a instalar la idea de que detrás de todo había unos bandidos. Resulta que acaba de aparecer el abogado de los propietarios del avión, Omar Durán, quien ha mostrado documentos que podrían probar que no hay nada ilegal ni irregular en la estadía del jet en Santa Cruz. En todo caso, se podría concluir que los bandidos son otros.

Fuente: eldia.com.bo