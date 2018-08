Meneses: El paro médico de CNS tiene intereses políticos

El gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, dijo ayer que el paro de los profesionales de esa entidad aseguradora tiene intereses particulares, políticos y no colectivos. Desde el miércoles pasado, este sector acata un paro de 48 horas.

“Desde nuestro punto de vista es una medida intransigente, pese a que hay la predisposición al diálogo, pero en esta medida han primado más los intereses particulares que los intereses colectivos del sector”, dijo Meneses, según la agencia ABI.

La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines demanda la institucionalización de cargos y la destitución de dos ejecutivos de la aseguradora acusados por supuestos hechos de corrupción, entre otras demandas.

“Están involucrando otros temas, como la consigna ‘Bolivia Dijo No’ y otros temas que no tienen nada que ver con la Caja Nacional”, denunció Meneses respecto al carácter político de esa medida de presión.

Meneses informó además que un inspector de trabajo recorre los distintos policlínicos de la CNS para proceder con el descuento salarial al personal que no asistió a su fuente laboral.

Demanda de medicamentos

Los enfermos renales del Hospital Obrero de La Paz, dependiente de la CNS, se declararon en estado de emergencia porque no pueden continuar con sus tratamientos a causa del desabastecimiento de medicamentos. Los más afectados son los pacientes que ya recibieron trasplante.

Los pacientes exigen, además, la construcción de un pabellón especializado para la atención de hemodiálisis y trasplantes.

“Estamos en estado de emergencia. Uno de los problemas es con los pacientes que tienen trasplantes, no hay medicamentos para ellos y es mucho más riesgoso para la salud cuando no lo consumen diariamente como indica el tratamiento. En tanto, los pacientes de hemodiálisis pueden aguantar uno o dos días, porque la diálisis ayuda, pero no así a los trasplantados, ellos no pueden dejar de tomar su medicación ni un solo día”, dijo uno de los representantes de los pacientes renales de la aseguradora, Freddy Vallejos.

