Mesa no viajará a Potosí; afirma que Evo ya no es ni presente sino pasado

El expresidente considera que el Gobierno debe acostumbrase a escuchar el ‘Bolivia dijo No’. Sectores del MAS anticipan que no responderán a provocaciones de los colectivos

“El presidente (Evo Morales) y el Movimiento Al Socialismo ya no son ni presente, son pasado“, afirmó hoy el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos de Mesa, a tiempo de anunciar que no estará presente en los actos por el 6 de agosto en Potosí.

La exautoridad considera que el Gobierno debe acostumbrarse a escuchar los gritos del ‘Bolivia dijo No’ y las exigencias de respeto a los resultados del referendo del 21F, por parte de colectivos ciudadanos que asistirán a los actos de conmemoración de la independencia.

“Es legítimo que se exprese la voz del respeto al 21F, es importante mostrar que se puede llevar adelante un pedido de manera pacífica y desde el Gobierno tienen que acostumbrarse a escuchar el ‘Bolivia dijo No’”, sostuvo el exmandatario.

A su juicio, “el Gobierno empieza darse cuenta de que el riesgo de la violencia no es buena ni para ellos ni la sociedad y que generaría más adhesiones a la causa del 21F”, en caso de que existan respuestas bruscas contra las plataformas ciudadanas.

“En este momento a las plataformas del 21F, no le toca un programa de Gobierno (…) Aquí, la causa mayor fundamental es el respeto a la Constitución, el no a la modificación del art.168 y la no repostulación a Evo Morales”, explicó sobre las características de los colectivos movilizados.

Agregó que “estás viviendo en autoritarismo cuando quienes han promovido el Estado Plurinacional te plantean que ahora estás en un enfrentamiento entre indios y k’aras y que hay que sacar a chutazos a los que piensan diferente”, en relación a las palabras que en su momento dijeron Morales y Álvaro García Linera.

