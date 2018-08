Opositores califican de “loable” que Morales y García Linera transparenten sus cuentas

“Quien no tiene nada que esconder, por su puesto, transparenta sus cuentas (…), me parece una decisión loable y el que quiere hacerlo, lo hace en ejercicio a su voluntad”, dijo a la ABI Santamaría.

Según la Unidad de Investigaciones Financieras, ambos mandatarios solicitaron la renuncia del secreto bancario, por lo que sus cuentas serán publicadas en la web de la institución: www.uif.gob.

Por su parte, Dorado dijo que todos los funcionarios y autoridades del Estado deben transparentar las cuentas bancarias que tienen en el país y en el extranjero; sin embargo, consideró que dirigentes de la oposición que aspiran a la Presidencia, como Samuel Doria Medina , no tiene la obligación hacer públicas sus cuentas.

“Yo lo hallo positivo, todos los servidores y funcionarios públicos deberíamos aclarar nuestras cuentas, debería ser un tema de transparentar nuestras cuentas (…), no los empresarios privados. Yo creo que Samuel Doria Medina no tiene por qué hacerlo, porque no es un funcionario público, es un privado”, argumentó.