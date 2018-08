¿Por qué no renunció al secreto bancario?; Teresa Morales: no tenía intención de hacer campaña

El Presidente y Vicepresidente anunciaron días previos a las elecciones generales de 2009, su decisión de renunciar al secreto bancario. La UIF hizo realidad esa intención después de nueve años.

Teresa Morales, directora de la UIF. Foto: Hoy Bolivia

La Paz, 2 agosto (ANF).- La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales justificó que no renunció al secreto bancario, cuando fungió como ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2011-2015) porque no estaba en la lógica de hacer campaña electoral.

“Yo no lo hice porque no tenía ninguna intención de seguir en la lógica que se planteaba de hacer campaña (electoral)”, respondió ante la consulta de un periodista de por qué no renunció al secreto bancario tal como lo anunciaron el presidente Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera el 2009.

Morales y García Linera anunciaron mediante carta a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) su decisión de renunciar al secreto bancario en plena campaña electoral de 2009, tal como lo citó la ejecutiva de la UIF cuando dio lectura un par de titulares de la prensa nacional e internacional, que repercutieron a raíz del anuncio.

“El 30 de noviembre de 2009, el Presidente renunció al secreto bancario de sus cuentas, igualmente el Vicepresidente (…). La prensa lo reflejó: Binomio masista reta a oponentes a levantar el secreto bancario. La prensa internacional también ha recogido que Evo y García Linera renuncian al secreto bancario”, señaló en conferencia de prensa.

La UIF informó que a partir de la fecha, no habrá secreto bancario sobre los movimientos financieros que realicen el Presidente y Vicepresidente en las entidades nacionales, y que la decisión fue de voluntad propia.

El binomio Morales-García Linera ganó las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009 con el 62% de votos. De ese modo fueron habilitados a un segundo mandato constitucional.