Potosinos marchan y definirán acciones para este 6 de agosto

A convocatoria del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), ayer miércoles tuvo lugar una masiva marcha de protesta exigiendo respeto a Potosí y a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que se pronunció en contra de una nueva reelección de Evo Morales Ayma a la presidencia y de Alvaro García Linera, a la vicepresidencia del Estado.

Respecto a las acciones que serán asumidas para el próximo 6 de agosto, anoche se desarrolló el consejo consultivo de Comcipo en el que se declaró en cuarto intermedio hasta las 19:00 horas de mañana viernes, con el fin de posibilitar que las distintas organizaciones afiliadas efectúen las consultas correspondientes a su bases

“Este cuarto intermedio debe permitir las consultas correspondientes para que este viernes los delegados hagan conocer decisiones de carácter institucional sobre las medidas contundentes que deben ser asumidas el 6 de Agosto para hacer conocer la voz del pueblo potosino a nivel nacional e internacional”, sostuvo el presidente del ente cívico, Marco Antonio Pumari.

EVALÚAN AL ALCALDE

Además, anoche, en el concejo consultivo evaluaron las respuestas del alcalde municipal Williams Cervantes Beltrán y del gobernador Juan Carlos Cejas Ugarte a la solicitud de reuniones para viabilizar demandas regionales, como asimismo el pedido de audiencia al presidente Evo Morales con el objetivo de analizar las reivindicaciones de la ciudad y las provincias del departamento.

Pumari afirmó que si bien existe una respuesta del gobernador para abrir mesas de trabajo, a partir del 14 de agosto sobre temáticas de carácter regional, los delegados asistentes recomendaron cautela para evitar la frustración de este acercamiento logrado a solicitud del ente suprainstitucional.

Con relación a la solicitud de audiencia con el presidente Evo Morales Ayma y de la Asamblea Legislativa Departamental se espera respuestas positivas hasta el 15 de este mes, caso contrario ese mismo día se convocará a una reunión de consejo consultivo para asumir medidas de presión, exigiendo atención a las reivindicaciones regionales.

Respecto del municipio local, se exige del alcalde Willans Cervantes Beltrán respuestas para iniciar un diálogo sobre la problemática de la ciudad y se destituya hasta este viernes al secretario de Coordinación con las Organizaciones Sociales, Sergio Leaño, por haber demostrado “abuso de poder y amedrentamiento” en el desempeño de sus funciones en contra de diversos sectores de la población, caso contrario el 8 de agosto se asumirían acciones de hecho como la toma del edificio principal del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y otras medidas colaterales.

CUARTO INTERMEDIO

Sobre las acciones que serán asumidas el próximo 6 de agosto, el consejo consultivo de COMCIPO se declaró en cuarto intermedio hasta las 19:00 horas del viernes de la presente semana, con el fin de posibilitar que las distintas organizaciones afiliadas efectúen las consultas correspondientes a su bases.

REUNIÓN DE CÍVICOS

Por otra parte, el presidente del Comcipo, confirmó que la reunión nacional de Comités Cívicos de Bolivia, será efectuada el 6 de agosto desde las 8:30 en la sede propia del ente supra-institucional para analizar la coyuntura actual, los recursos naturales del país, asuntos varios y otros temas fundamentales que puedan surgir en esta instancia de carácter institucional.

“POTOSÍ DIJO NO”

Las organizaciones afiliadas a Comcipo marcharon demandando que las autoridades regionales respeten a Potosí y que se respete el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

Con el lema “Potosí dijo No” marcharon los potosinos que portaban pancartas cuestionando al partido de gobierno que busca la repostulación de Evo Morales en 2019.

Mientras la marcha avanzaba por las calles rumbo al centro citadino, en la plaza 10 de Noviembre se desarrollaba una feria educativa, pero no hubo roces y los cívicos optaron por subir por la calle Cobija.

Durante el mitin desarrollado en el atrio de la Catedral, Pumari denunció que desde las instituciones locales se intimidó a los potosinos para que no salgan a marchar.

El presidente de Comcipo destacó que la marcha debe ser un mensaje al país para mostrar que en Potosí se lucha por el respeto al voto que es la base de la democracia.

Apuntó que la marcha protagonizada ayer solamente fue un calentamiento de lo que viene después (el 6 de agosto) demandando atención a las demandas regionales y el respecto al 21F.

21 DE FEBRERO DE 2016

El referéndum constitucional de Bolivia de 2016 se desarrolló el domingo 21 de febrero de ese año el No obtuvo 51,31 % y el Sí 48,69 %. Pero el 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió un fallo dando vía libre a la reelección de Evo por encima del 21F.

Carlos Mesa: Evo ya no es ni presente sino pasado

“El presidente (Evo Morales) y el Movimiento Al Socialismo ya no son ni presente, son pasado”. Así, afirmó el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos de Mesa. Luego anunció que no estará presente en los actos por el 6 de agosto en la ciudad de Potosí.

Considera que el Gobierno debe acostumbrarse a escuchar los gritos del “Bolivia dijo No” y las exigencias de respeto a los resultados del referendo del 21F, por parte de colectivos ciudadanos que asistirán a los actos de conmemoración de la independencia.

“Es legítimo que se exprese la voz del respeto al 21F, es importante mostrar que se puede llevar adelante un pedido de manera pacífica y desde el Gobierno tienen que acostumbrarse a escuchar el ‘Bolivia dijo No’”, sostuvo el exmandatario.

El ex jefe de Estado mencionó que el Gobierno de Evo Morales empieza a darse cuenta de que el riesgo de la violencia no es buena ni para ellos ni la sociedad y que generaría más adhesiones a la causa del 21F, en caso de que existan respuestas bruscas contra las plataformas ciudadanas.

“En este momento a las plataformas del 21F, no le toca un programa de Gobierno (…) Aquí, la causa mayor fundamental es el respeto a la Constitución, el no a la modificación del artículo 168 y la no repostulación a Evo Morales”, explicó sobre las características de los colectivos movilizados.

El actual vocero de la demanda marítima agregó que se esta viviendo en autoritarismo cuando quienes han promovido el Estado Plurinacional plantean que ahora en Bolivia se está en un enfrentamiento entre indios y k’aras y que hay que sacar a chutazos a los que piensan diferente, en relación a las palabras que en su momento dijeron Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Fuente: Unitel, http://elpotosi.net