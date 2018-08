Radioterapia: una jueza de La Paz libera a cabecilla de tráfico de pacientes

La jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer determinó medidas sustitutivas para la acusada.

Policía intervino la unidad de Radioterapia del hospital Clínicas. Foto:Archivo / Página Siete

La jueza del juzgado Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, dispuso la cesación de la detención preventiva de la técnica radióloga del Hospital de Clínicas, Karina M., una de las cabecillas del caso de corrupción y tráfico de pacientes de ese nosocomio al Obrero. Estaba detenida en el penal de Obrajes y se benefició con medidas sustitutivas, dijo la abogada de las víctimas, Virginia Salgado.

“El miércoles (1 de agosto) se desarrolló la audiencia de la señora Karina M., quien es una de las técnicas del Hospital de Clínicas. La jueza del juzgado Tercero Anticorrupción ha dispuesto la cesación de la detención y le ha aplicado medidas sustitutivas a la aprehensión, como presentación al Ministerio Público, presentación de un garante solvente y la firma en el sistema biométrico”, dijo la jurista.

Salgado anunció que la determinación de la jueza se apelará ante el Tribunal Superior por las víctimas, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y el Ministerio de Salud.

“Lamentablemente (la víctima) no pudo estar presente el día de la audiencia, no pudo escuchar los argumentos, pero parece que faltó un poco de fundamentaciones y argumentaciones, para que puedan rechazar la cesación. No es muy legal porque hay todavía dos procesos y ante esa situación la jueza no debería tomar esa determinación”, dijo.

El 11 de junio, el jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Miguel Ocampo, explicó que Karina “es una de las cabecillas de la red”, porque si bien el médico daba las órdenes para que los pacientes derivados de su consultorio privado sean atendidos en el hospital, ella operativizaba ese trabajo.

“Ella era más o menos la jefa de los técnicos radioterapeutas y, de acuerdo con la información que tenemos, coordinaba todo en el Hospital de Clínicas: las visitas, las sesiones y hacía las mediciones de radiación que se tenía que hacer en el cuerpo, junto con el físico médico. Ella manejaba casi todo el servicio”, relató.

Es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, delitos contra la salud pública y uso indebido de influencias.

Salgado acotó que ayer se efectuó la audiencia de otra de las imputadas del caso, Brigitte F. “Conforme a los antecedentes del proceso, no pudo llevar los argumentos, que han dado lugar a su detención, por lo que se rechazó la cesación a la detención”, dijo.

Desde el pasado 29 de abril, Página Siete publicó una serie de reportajes de investigación. La primera nota reveló la historia de una paciente que denunció cobros irregulares en Radioterapia del Hospital de Clínicas. El drama de la paciente destapó un caso de corrupción en ese nosocomio. Según la víctima, el radiooncólogo A. Q. le cobró 8.000 bolivianos en su consultorio privado para hacerle un tratamiento de radioterapia que le realizaron en el hospital público, pero luego le exigió otros 4.000 bolivianos por sus resultados.

Debido a esa denuncia el Servicio Departamental de Salud (SEDES) realizó una investigación y luego de hallar indicios de pruebas derivó el caso a la Fiscalía. Además, se presentó otra denuncia de tráfico de pacientes del Hospital de Clínicas al Hospital Obrero, en el que también estaba implicado el mismo especialista, ya que trabajaba en ambos nosocomios.

Ante esa situación, la FELCC de La Paz realizó dos allanamientos simultáneos a ambos hospitales. De esas intervenciones se detuvo a 12 funcionarios, de ellos seis fueron detenidos de forma preventiva.

Página Siete / La Paz