Renunció Alex Stamos, director de seguridad de Facebook

“En una publicación interna de Facebook que Stamos escribió en enero”, reveló The New York Times, que tuvo acceso al texto, “él dijo que el equipo de seguridad de la empresa se estaba reorganizando y ya no funcionaría como una entidad autónoma. En cambio, escribió, los empleados de seguridad de Facebook trabajarían más junto a los equipos de producto e ingeniería”.