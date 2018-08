“Ruta de salida” de Daniel Ortega

Jorge Santistevan Justiniano

El pueblo de Nicaragua, vive más de 100 días de tormento, cerca de 400 muertos, 1.500 heridos y varios desaparecidos, hechos que golpean la conciencia de todo ser humano en un mundo diferente en el que se suponía que ya se habían superado a las represiones de las décadas de los 70 y parte de los 80, hoy el estallido del populismo en américa latina lanza un fenómeno político cruel, represor, autoritario y dependiente de una filosofía cubana que convence a mandatarios sedientos de poder y ambiciones propias de dictadores, como el caso de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Estos caudillos están entrenados para vulnerar todo lo que se les antoje, juzgan como golpistas y terroristas a quienes se les oponen, pero lo mas reprochable de estos gobiernos es que cuando el pueblo está en las calles le dan palo duro, le ponen balas perdidas y disparan canicas con escopetas.

El actual presidente de Nicaragua “es un guerrillero duro” no es un hombre de diálogo, entró a la cárcel por asaltar a un banco del Estado y fue liberado en un intercambio de rehenes, es un sujeto acostumbrado a mentir, formó parte de las guerrillas sandinistas que derrocaron a la dictadura de Anastasio Somoza el 19 de Julio de 1979; Ortega ejerce su cuarto mandato presidencial en el cual buscaba consolidar una dictadura socialista a través del miedo, como una de las tácticas para someter a sus rivales políticos, a los empresarios, a los líderes sindicalistas, estudiantiles y campesinos, estos desplazados y sometidos por una élite empresarial sandinista que los convirtieron en simples bananeros y cultivadores de café.

Daniel Ortega, ha gobernado con una cúpula empresarial a quienes garantizó estabilidad y ventajas para hacer grandes negocios y a cambio éstos no debían intervenir en sus decisiones políticas, asimismo logró consolidar su régimen modificando la CPE para intentar perpetuarse en el poder, ha nombrado a su mujer vicepresidenta del país y entre la lista de los 24 asesores que tiene, se encuentran 4 de sus hijos. Sus principales aliados y pivotes que sostienen el poder son: 1. El capital de los oligarcas de la empresa privada 2. El Ejército y la Policía 3. Los veteranos Sandinistas especialistas en guerra de guerrillas 4. Los medios de comunicación y 5. Grupos de paramilitares para reprimir frontalmente al pueblo.

Nicaragua está a punto de ir nuevamente a una guerra civil, sin embargo se puede evitar con la asistencia de una comisión internacional de emergencia conformada por especialistas de la CIDH, el alto comisionado de las NNUU para los DDHH, también de la UE, incluso la presencia de un delegado del senado estadounidense, instalados en la capital hasta que este periodo de grave crisis de violación a los DDHH sea superado; esta comisión internacional obligaría al mandatario a responder la carta de los obispos y de la alianza cívica, que plantea una “ruta de salida” del presidente Ortega y su mujer adelantando las elecciones para el 29 de marzo de 2019. Al respecto, Daniel Ortega no tiene otra alternativa que ceder sin perjuicio que a él, a su familia y a sus allegados les caiga todo el peso de la ley de su país y las leyes internacionales en particular la ley Magnitsky, mientras tanto el pueblo y la alianza cívica no pueden bajar la guardia, deben mantener el proceso de resistencia mediante el logro de una gran coalición de todos los segmentos significativos de la sociedad, con la convicción de que la “reivindicación de la democracia” es una meta por la que vale la pena luchar.

Finalmente en este apretado resumen, los bolivianos debemos reflexionar algunos detalles que tienen mucha relación con lo que ocurre y podría ocurrir en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Jorge Santistevan Justiniano es abogado, profesor universitario