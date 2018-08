Samuel Doria Medina: “Liberar a Bolivia de Evo será la ‘madre de las batallas‘“

Ante un auditorio de activistas democráticos de Cochabamba, el líder opositor Samuel Doria Medina señaló que la “gran tarea del tiempo que nos ha tocado vivir” no es otra que “liberar al país” de un “caudillo soberbio y ebrio de poder” que, en contra de las leyes, busca quedarse en el gobierno otros 14 años. Advirtió al mismo tiempo que la transición no será fácil ni corta, por los intereses en juego, sino la “madre de las batallas”; una lucha comparable a la que Bolivia emprendió en contra de las dictaduras militares.

Doria Medina comenzó recordando tres momentos de la historia nacional en los que la falta de respeto al voto de la población, a las leyes democráticas y a la palabra empeñada acabaron en violencia política. El más antiguo fue la maniobra que arrebató el poder al partido que había logrado la mayoría electoral en 1951, el MNR, y que condujo a la Revolución Nacional del año siguiente. El segundo fue la alteración de la Constitución para habilitar a Víctor Paz Estenssoro a la reelección, en 1964,

que abrió paso a 18 años de inestabilidad política. Y, finalmente, el tercero fue el intento de Banzer de constitucionalizar su dictadura con un monumental fraude, en 1978, lo que dio lugar a un periodo de graves turbulencias, con tres golpes de Estado y tres elecciones generales al hilo.

“En todos estos casos, la falta de respeto a las reglas democráticas fue la antesala de la violencia política”, dijo. Durante la última transición, por ejemplo, las fuerzas de izquierda tuvieron que perder a Marcelo Quiroga, a los jóvenes miristas de la calle Harrington y a varios otros. En todos los casos, los errores de los partidos opositores, como no tener una estrategia electoral adecuada o apelar al golpe, prolongaron los sufrimientos del país y alejaron el momento de retorno a la normalidad institucional.

Doria Medina afirmó que el país vive una nueva transición que seguramente superará a un gran costo, que será la “madre de las batallas” dentro de la historia democrática última, pero que al mismo tiempo será la tarea “que se convierta en destino” de quienes vivimos hoy.

“Pese a los 17 juicios que me hicieron, estoy aquí para cumplir esta tarea en el puesto en que me toque, y no me pienso ir”, dijo Samuel. “No me fui, no me voy ni me iré de Bolivia”, repitió.

Luego el líder opositor pasó revista a los fracasos del modelo económico implantado por el MAS, que no ha cambiado esencialmente la pobreza del país, pero ha generado situaciones de privilegio para “una pequeña camarilla de masistas”. Se lamentó, por ejemplo, de que los municipios más pobres sigan siéndolo, “aunque, eso sí, con nuevas canchas de fútbol en sus territorios”, y de que casi el 50% de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución se encuentren en proceso de desaparición. Con lo que tenemos que ni siquiera los supuestos “principales beneficiarios” de la gestión de Evo han recibido una ayuda sustancial del Estado en este tiempo. En cambio, esta gestión quedará en la memoria por la cantidad de “elefantes blancos” que habrá construido, más que cualquier otra en la historia.

Frente a ello, Doria Medina llamó a la unidad de los bolivianos en torno a las banderas del 21F y en torno al ideal de una Bolivia democrática. “Una Bolivia sin despilfarro, sin arrogancia, sin reelección”, en la que todos tengan cabida para desarrollar un proyecto nacional moderno, se cumplan las leyes, se cuide las instituciones y se cree oportunidades económicas no extractivistas.

“Se trata de una nueva lucha de liberación, esta vez para liberar al país de un caudillo soberbio y ebrio de poder, que si se impone nos llevará a todos fuera de la democracia, de retorno a la violencia política del pasado “, sintetizó.