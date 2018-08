Snapchat comienza el despliegue de lentes que reaccionan a palabras

Snap Inc. ha anunciado hoy el lanzamiento de las primeras lentes en Snapchat que tienen la particularidad de reconocer palabras que se les indiquen por voz para que comiencen a reaccionar en forma de animación.

Estas nuevas lentes, que reaccionarán a palabras en inglés como “wow”, “hi” o “love”, entre otros, comenzarán a desplegarse a partir de hoy para llegar a todos los usuarios a lo largo de la próxima semana, contando inicialmente con cinco a seis lentes.



Los usuarios serán avisados cuando las nuevas lentes estén disponibles en sus cuentas, indicándoles la forma de activarlas, y las tendrán disponibles a través del conocido carrusel de lentes junto a otras. De esta manera, por ejemplo, cuando un usuario diga “wow”, se activará una lente que pondrá un arco sobre su cabeza y le rodeará con dicha palabra.

No cabe duda de que las lentes son unos elementos que tiene Snapchat para diferenciarse de la competencia, aunque a veces también sea copiada por otros, aunque esta plataforma no deja de trabajar para tratar de marcar distancias y tratar de conseguir mantener y, en su caso, aumentar su cuota de usuarios en un escenario nada fácil para la misma, donde ya ha sufrido algunos tropezones, pero que ello no impide para seguir adelante ofreciendo nuevas divertidas de interaccionar con los usuarios.

Fuente: wwwhatsnew.com