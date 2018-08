Teresa Morales: Evo y Álvaro solicitaron levantar el secreto bancario el 2009

De acuerdo a la UIF, el saldo bancario de las cuentas del Presidente llega a Bs 406.391, mientras que del Vicepresidente alcanza a 27.922 bolivianos. Morales empezó su primer Gobierno el 22 de enero de 2006 con 147.218 bolivianos en sus cuentas, mientras que García Linera contaba con 16.646 bolivianos.

“El 30 de noviembre de 2009, el Presidente renunció al secreto bancario de sus cuentas, igualmente el Vicepresidente (…). Se informó que el binomio masista reta a oponentes a levantar el secreto bancario”, dijo al momento de mostrar algunas publicaciones de prensa de la época y las cartas dirigidas a la UIF.

Consultada de por qué la UIF tardó nueve años para hacer efectivo el levantamiento del secreto bancario del Presidente y Vicepresidente, respondió que “desconozco por qué no se había hecho en la UIF, yo recién he entrado y he encontrado dentro del tema de secreto bancario en el folder estas solicitudes y las estoy procesando”

En cuanto a las cuentas que tuvieran ambos mandatarios en el exterior, la directora de la UIF dijo que esa será la segunda fase del trabajo, en función de la información que emitan las UIF de los diferentes países del mundo.

“¿Se transparentará las cuentas de sus familiares?” surgió la consulta en conferencia de prensa, a lo que respondió Morales que la ley solo alcanza a los funcionarios públicos y que es una decisión voluntaria, pero que en todo caso si los familiares más cercanos del Presidente y Vicepresidente así lo decidieran lo podrían hacer.

“La UIF pone en conocimiento de todas las autoridades de los distintos Órganos Ejecutivos y autoridades de autonomías indígenas, Presidente, Vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes que de conforme al artículo 20 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz quieran presentar la renuncia voluntaria (al secreto bancario) podrán presentar una nota como lo ha hecho el alcalde de La Paz, Luis Revilla”, sostuvo.

Consultada de por qué no renunció al secreto bancario cuando fungió como ministra de Estado, Teresa Morales respondió: “Yo no lo hice porque no tenía ninguna intención de seguir en la lógica que se planteaba de hacer campaña (electoral)”.

En su carta dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASF), fechada el 29 de noviembre de 2009, el Vicepresidente hace conocer su renuncia al secreto bancario sobre todas sus cuentas en el sistema financiero como muestra de “transparencia y honestidad” e invita a otros candidatos a hacer lo mismo.

El 1 de diciembre de 2009, Evo Morales también dirige su carta a la ASFI haciendo conocer su decisión de renunciar al secreto bancario y observa que el secretario bancario amparado en la Ley 1468 de Bancos y Entidades Financieras ha favorecido para que “la apropiación del patrimonio colectivo de parte de intereses privados y políticos encubriendo fortunas mal habidas”.

En una explicación rápida de búsqueda de información, la ejecutiva de la UIF invitó a visitar el portal institucional http://www.uif.gob.bo en el cual ya se puede ver el movimiento bancario de Morales y García Linera.