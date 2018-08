Transporte de Tarija convoca a un ampliado de emergencia por el programa GNV

El ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de abril de Tarija, Damian Castillo, ha informado el transporte departamental se reunirá en un ampliado de emergencia en esta semana por la falta de cumplimiento a los compromisos de la Gobernación con respecto al funcionamiento de las oficinas de Gas Natural Vehicular (GNV) en las provincias.

“Preocupados por lo que esta pasando con el tema del GNV no solamente en Bermejo, sino en todas las provincias Villa Montes, Yacuiba también está la preocupación, lamentablemente la Gobernación no está cumpliendo el compromiso que ha asumido, pues el tema de las regionales ya deberían estar trabajando pero hasta la fecha lo que tenemos conocimiento es que todavía no han salido ninguno de los memorándum lo que nos preocupa por el incumplimiento de la Gobernación”, ha mencionado.

En este sentido, en este ampliado se definirán las medidas de presión a seguir en lo que respecta al programa de GNV, a pesar de que la Gobernación no haya respondido la solicitud de reunión.

“Nosotros estamos convocando a un ampliado de emergencia la próxima semana para tomar decisiones referente al tema del programa GNV, hemos pedido reunirse con el Gobernador lamentablemente hasta la fecha no nos han confirmado cuando nos vamos a reunir”, ha mencionado.

Además, Castillo ha puesto en duda el programa de reconversión a GNV ya que la Gobernación muestra una falta de cumplimiento a sus compromisos.

“El tema de las conversiones se ha quedado que en este mes de agosto se tendría que arrancar pero lamentablemente no estaría cumpliendo todos los compromisos, peor será en el tema de las conversiones, la Gobernación no le está dando la importancia”,ha recalcado.