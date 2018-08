Un siglo de ausencia

Humberto Vacaflor Ganam

La industria del narcotráfico sigue ignorada por los académicos del país, aunque algunos de ellos, que se atreven a mencionarla, descubren una realidad que les asombra.

El economista Carlos Armando Cardozo Lozada hizo un análisis sobre esa realidad y llegó a la conclusión de que la producción de droga de los cocales “excedentarios”, ahora legalizados, tiene ingresos de 56.000 millones de dólares al año.

Si esa cifra es asombrosa o inverosímil, es sobre todo por lo novedosa que es, porque menciona un pecado del que nadie quiere hablar, o porque tiene alcances políticos peligrosos.

En el exterior crece el conocimiento de esta realidad, vinculada a la “transnacional” que la estaría englobando, como lo denunció la periodista Claire Sterling aludiendo a la “pax mafiosa” que se impone en los territorios dominados por esta actividad.

Pero en Bolivia persiste la intención de negar esta realidad, aduciendo que se trata de una actividad económica de la que no existen estadísticas. Si no existen estadísticas, dicen estos monaguillos de la economía, no existe.

Pero ocurre que el gobierno argentino acaba de enviar 30.000 soldados a la frontera con Bolivia para impedir, o tratar de impedir, el ingreso de la cocaína. Y su Gendarmería revela que entre enero y julio pudo capturar 3.500 kilos de cocaína procedente de Bolivia, lo que revela que el flujo real, el que pasa sin ser descubierto, es de por lo menos 35 toneladas de droga en medio año, 70 por año.

No se trata de una provocación al último gobierno del “socialismo del siglo XXI” que queda en pie en el cono sur, sino de la intención del gobierno de Mauricio Macri de proteger a su país de la amenaza del narcotráfico.

Desde Brasil, el periodista Leonardo Coutinho nos dio una mano al mencionar en su libro “Hugo Chávez, o espectro” el flujo de droga que fue enviado desde Bolivia hasta Venezuela a bordo de aviones militares de los dos países.

Dice un último compendio de las actividades económicas legales del último siglo que los gobiernos no supieron aprovechar los ciclos positivos que se presentaron, relacionados con los precios de las materias primas.

Por ese razonamiento podrían haber llegado a la conclusión de que, en cambio, quienes manejan la economía ilegal supieron sacar provecho a las circunstancias favorables, como la existencia de gobiernos que ellos manejan, e imponer una nueva realidad.

Fuente: Vacaflor.obolog.com