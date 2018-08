Una boliviana se abre cancha en el Getafe de España

Andrea Buceta es la Jefa de Nutrición de la Cantera del club ‘azulón’ y tiene a su cargo a más de cien chicos, que se inician en el fútbol. En Bolivia, trabajó en Oriente Petrolero y en la selección boliviana.

Andrea con Florentino Pérez. Foto: Gentileza Andrea Buceta

“Quiero que sepa que un día seré la nutricionista del Real Madrid”. Así de convencida está de lo que quiere, y esa frase se la expresó al mismo presidente del club merengue, Florentino Pérez. Su nombre es Andrea Jimena Buceta Sosa, una boliviana que se abrió un espacio en el Getafe de España después de terminar un máster de Entrenamiento y Nutrición Deportiva.

Andrea, a lo largo del tiempo, dio pasos agigantados en su carrera, que siempre estuvo ligada con el fútbol. Se licenció en Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional Ecológica (UNE) a sus 21 años y apuntó a realizar otro curso en el extranjero. Llegó la oportunidad de migrar a España para inscribirse en la Escuela Universitaria del Real Madrid y no lo dudó.

Andrea en el banquillo del Getafe. Foto: Gentileza Andrea Buceta

“En 2016 encuentro la escuela del Real Madrid e inmediatamente aplico sin avisarle a mis padres. Me aceptaron y recién les comenté, ellos decidieron apoyarme”, cuenta Andrea. Desde septiembre de 2017 hasta junio de este año, Andrea recibió enseñanzas de reconocidos expertos en nutrición para deportistas hasta que consiguió graduarse del curso.

Durante los nueve meses en Madrid ha tenido vivencias, que las soñó y pudo vivirlas. Conoció el Santiago Bernabéu a detalle, estuvo con Ronaldo Nazário, Zvonimir Boban (exfutbolista croata) y la leyenda de los merengues, Emilio Butragueño. Además, presenció varios partidos del equipo español por La Liga (primera división).

Apunta en grande

El breve intercambio de palabra que tuvo con Florentino Pérez fue una muestra de que va sin parar tras sus objetivos. Como no todos los días se tiene la oportunidad de tener de frente al dirigente, no solo le pidió una fotografía, sino que le dijo que pronto formará parte del grupo de profesionales que acompañan a uno de las instituciones deportivas más grandes del mundo. “Me miró y sonrío. No voy a olvidar ese momento”, expresó muy emocionada Andrea.

“Deseo llegar a trabajar en un club de la Premier League y también durante un Mundial. Sé que con mucho esfuerzo y sacrifico lo puedo volver realidad”, exclamó Buceta.

El día en que Andrea se graduó del máster. Foto: Gentileza Andrea Buceta

Palabra autorizada

Después de su experiencia, Andrea asegura que en el país falta “organización, formación en todos los niveles, compromiso, disciplina y mucho trabajo” para que nuestros jugadores puedan desarrollar un fútbol similar al del Viejo Continente. Le es fácil hacer esta diferenciación, pues antes de su viaje trabajó en Oriente Petrolero y la selección boliviana.

“Si en un club dan importancia a la nutrición desde el fútbol base, cuando ese jugador sea profesional no irá a la consulta porque come mal o porque hay que mejorar sus hábitos alimenticios, sino irá porque desea potenciar y aumentar su rendimiento a través de las diferentes estrategias nutricionales”, explicó la profesional.

Fuente: diez.bo