Abren pesquisas por videos; magistrada habla de una infamia

La sala plena del Consejo de la Magistratura ordenó la apertura de una investigación en contra del delegado departamental de Santa Cruz, Mauricio Romero, autoridad que es acusada en algunos videos, que fueron difundidos en las redes sociales, de realizar cobros a funcionarios para mantenerlos en sus cargos.

En los videos no solo se menciona a Romero, también se habla de la magistrada Dolka Vanesa Gómez Espada, miembro del Consejo de la Magistratura y que no puede ser indagada por la misma instancia investigativa, ya que solo la Asamblea Legislativa Plurinacional podría investigarla.

La información sobre los procesos fue explicada por el magistrado Omar Michel, decano de la Magistratura, que aclaró que ya se instruyeron las pesquisas del delegado de Santa Cruz y las personas involucradas en los videos.

En Santa Cruz la Fiscalía anticorrupción no inició ninguna acción que conduzca al esclarecimiento de estos hechos.

“Se abrirá investigación, eso asumió la sala plena respecto al distrital de Santa Cruz, y se establecerá la vía que corresponda (penal o disciplinaria)”, aseguró Michel. En el caso de la consejera aludida, Michel dijo que la respuesta a las denuncias en su contra le corresponde a la propia consejera.

Por su parte el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, aseguró que el hecho debe ser investigado por ser “suficientemente grave que supone ello”, más aún cuando está en proceso la convocatoria a vocales de los tribunales departamentales de justicia del país y de las salas constitucionales. “Que se investigue la verosimilitud de que alguna autoridad participó con relación a esos presuntos cobros”, pidió Revilla.

Por el caso del supuesto festejo del cumpleaños del esposo de la consejera Dolka Gómez, juez en Santa Cruz, el presidente del Consejo, Gonzalo Alcón, aseguró que pidieron informes a su delegado, pero a la fecha tampoco hubo un pronunciamiento al respecto.

Una infamia temeraria

Dolka Vanesa Gómez Espada calificó de actitudes cobardes, de infames y temerarias las acusaciones en su contra y del representante de Santa Cruz, Mauricio Romero, en los videos difundidos en los que se los señala a ambos de hacer cobros a cambio de cargos, especialmente en la división de Derechos Reales.

Dolka Vanesa Gómez salió frente a los periodistas, pero no así Mauricio Romero. Aseguró que hubo cambios de funcionarios en Derechos Reales, pero ante hechos de corrupción denunciados. Dijo: “Ustedes saben los casos de corrupción y las actitudes cobardes, infames y temerarias no van a frenar el trabajo del pleno de los consejeros, no del representante distrital Mauricio Romero. Hay una estructura de poder en Derechos Reales que no quiere el cambio y por eso acuden a difundir videos pagando tal vez”, dijo Gómez Espada.

Cuando los periodistas le consultaron sobre supuestos cobros en dólares que los nuevos magistrados estarían haciendo a funcionarios por mantener a algunos en sus cargos en el ramo judicial, negó ese extremo y afirmó que lo único que hace el Consejo de la Magistratura es luchar contra la corrupción porque es un organismo transparente.

Dijo que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra las personas que hicieron circular y difundieron los videos en su contra, con el afán de dañar su dignidad y la de Mauricio Romero.

